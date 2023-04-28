https://sputnik-georgia.ru/20230428/vyrazit-mnenie-naroda--ekspert-ob-uchastii-premera-gruzii-v-konferentsii-konservatorov-277165794.html
"Выразить мнение народа" – эксперт об участии премьера Грузии в конференции консерваторов
"Выразить мнение народа" – эксперт об участии премьера Грузии в конференции консерваторов
Консервативные настроения идут в гору не только в Грузии, но и в США и странах Европы 28.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-28T22:10+0400
2023-04-28T22:10+0400
2023-04-28T22:10+0400
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Об этом заявила политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в ходе пресс-конференции на тему "Региональная политика Грузии – успехи и недочеты" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Что касается Гарибашвили, считаю, что это правильный поступок, потому что настроения в Грузии в целом им диктуют именно то, что на подобных платформах надо выразить собственное мнение, и даже больше, выразить мнение собственного избирателя и народа. Кстати, Гарибашвили, в данном случае, не представляет только своего избирателя, т.е. избирателя "Грузинской мечты", он представляет страну. Считаю, это будет интересно и важно послушать как пройдет эта конференция", - заявила Девдариани.Конференция (CPAC) пройдет в Будапеште 4-5 мая. Согласно информации, размещенной на сайте организаторов, основным спикером мероприятия станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На сайте организаторов премьер Грузии Ираклий Гарибашвили упоминается как один из 52 выступающих.В этом году конференция пройдет под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур.Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".
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мультимедиа, видео, видео, политика, грузия, венгрия, сша, европа, ираклий гарибашвили, нана девдариани, грузинская мечта, пресс-центр
мультимедиа, видео, видео, политика, грузия, венгрия, сша, европа, ираклий гарибашвили, нана девдариани, грузинская мечта, пресс-центр
"Выразить мнение народа" – эксперт об участии премьера Грузии в конференции консерваторов
Консервативные настроения идут в гору не только в Грузии, но и в США и странах Европы
Об этом заявила политолог, экс-омбудсмен, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в ходе пресс-конференции на тему "Региональная политика Грузии – успехи и недочеты" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Что касается Гарибашвили, считаю, что это правильный поступок, потому что настроения в Грузии в целом им диктуют именно то, что на подобных платформах надо выразить собственное мнение, и даже больше, выразить мнение собственного избирателя и народа. Кстати, Гарибашвили, в данном случае, не представляет только своего избирателя, т.е. избирателя "Грузинской мечты", он представляет страну. Считаю, это будет интересно и важно послушать как пройдет эта конференция", - заявила Девдариани.
Конференция (CPAC) пройдет в Будапеште 4-5 мая. Согласно информации, размещенной на сайте организаторов, основным спикером мероприятия станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. На сайте организаторов премьер Грузии Ираклий Гарибашвили упоминается как один из 52 выступающих.
В этом году конференция пройдет под лозунгом "Мы стоим вместе". В качестве спикеров на конференцию были приглашены бывший премьер-министр Словении Янез Янша, бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, американский конгрессмен Барри Мур.
Конференция консервативных политических действий, организованная Американским консервативным союзом, проводится с 1970-х годов. Столица Венгрии принимала это мероприятие и в прошлом году. Прошлогодняя конференция была посвящена ценностям "Бог, Родина, Семья".