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Батумский международный кинофестиваль BIAFF объявил прием фильмов

Батумский международный кинофестиваль BIAFF объявил прием фильмов

Смотр фокусируется на новинках независимого кино в Грузии и за рубежом 29.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Батумский международный кинофестиваль авторского кино BIAFF объявил прием фильмов – дедлайн подачи заявок 1 августа 2023 года, сообщают организаторы. BIAFF проходит в черноморском курортном городе Батуми ежегодно в начале сентября. Цель смотра – развитие культурного обмена, популяризации кинематографии и сотрудничество молодых кинорежиссеров.Конкурсные фильмы принимаются в главную программу художественных, документальных и короткометражных фильмов. На форуме также работают секции "Ретроспективный показ", "Фильмы стран Шелкового пути", "Коллекция мастеров" и другие. Жюри будет присуждать следующие награды в каждой из категорий: Гран-при, "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Специальный приз жюри" и другие. В конкурсной программе предпочтение отдается международным или кавказским премьерам. Дополнительная информация о подаче фильмов и процессе отбора содержится в регламенте фестиваля. Жюри завершит отбор конкурсных лент 20 августа.Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF был учрежден в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино в Грузии и за рубежом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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