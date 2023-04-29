https://sputnik-georgia.ru/20230429/batumskiy-mezhdunarodnyy-kinofestival-biaff-obyavil-priem-filmov-277174049.html
Батумский международный кинофестиваль BIAFF объявил прием фильмов
Батумский международный кинофестиваль BIAFF объявил прием фильмов
Смотр фокусируется на новинках независимого кино в Грузии и за рубежом 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T22:22+0400
2023-04-29T22:22+0400
2023-04-29T22:22+0400
новости
грузия
культура
батуми
biaff
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24222/61/242226148_0:136:1638:1057_1920x0_80_0_0_6edf7c7109b79de5570267f426e4c9d9.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Батумский международный кинофестиваль авторского кино BIAFF объявил прием фильмов – дедлайн подачи заявок 1 августа 2023 года, сообщают организаторы. BIAFF проходит в черноморском курортном городе Батуми ежегодно в начале сентября. Цель смотра – развитие культурного обмена, популяризации кинематографии и сотрудничество молодых кинорежиссеров.Конкурсные фильмы принимаются в главную программу художественных, документальных и короткометражных фильмов. На форуме также работают секции "Ретроспективный показ", "Фильмы стран Шелкового пути", "Коллекция мастеров" и другие. Жюри будет присуждать следующие награды в каждой из категорий: Гран-при, "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Специальный приз жюри" и другие. В конкурсной программе предпочтение отдается международным или кавказским премьерам. Дополнительная информация о подаче фильмов и процессе отбора содержится в регламенте фестиваля. Жюри завершит отбор конкурсных лент 20 августа.Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF был учрежден в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино в Грузии и за рубежом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24222/61/242226148_116:117:1448:1116_1920x0_80_0_0_da419ac0be5955c0842374e736fd53b9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, культура, батуми, biaff
новости, грузия, культура, батуми, biaff
Батумский международный кинофестиваль BIAFF объявил прием фильмов
Смотр фокусируется на новинках независимого кино в Грузии и за рубежом
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Батумский международный кинофестиваль авторского кино BIAFF объявил прием фильмов – дедлайн подачи заявок 1 августа 2023 года, сообщают организаторы.
BIAFF проходит в черноморском курортном городе Батуми ежегодно в начале сентября. Цель смотра – развитие культурного обмена, популяризации кинематографии и сотрудничество молодых кинорежиссеров.
Конкурсные фильмы принимаются в главную программу художественных, документальных и короткометражных фильмов. На форуме также работают секции "Ретроспективный показ", "Фильмы стран Шелкового пути", "Коллекция мастеров" и другие.
Жюри будет присуждать следующие награды в каждой из категорий: Гран-при, "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Специальный приз жюри" и другие. В конкурсной программе предпочтение отдается международным или кавказским премьерам.
Дополнительная информация о подаче фильмов и процессе отбора содержится в регламенте
фестиваля. Жюри завершит отбор конкурсных лент 20 августа.
Батумский международный фестиваль авторского кино BIAFF был учрежден в 2006 году. Форум фокусируется на новинках независимого кино в Грузии и за рубежом.