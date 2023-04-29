https://sputnik-georgia.ru/20230429/gruziya-na-evrovidenii---2023-iru-khechanova-otpravilas-v-liverpul-277172340.html

Грузия на "Евровидении - 2023": Иру Хечанова отправилась в Ливерпуль

Грузия на "Евровидении - 2023": Иру Хечанова отправилась в Ливерпуль

Певица из Грузии пообещала фанатам, что сделает все, чтобы принести родине победу на Евровидении 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T15:40+0400

2023-04-29T15:40+0400

2023-04-29T15:40+0400

великобритания

тбилиси

грузия

культура

новости

шоу-бизнес

евровидение

евровидение - 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/10/275839934_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_e20d372efafcb20a3b72b1645c629dde.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Представительница Грузии на "Евровидении - 2023" Иру Хечанова вместе с грузинской делегацией отправилась в Ливерпуль (Великобритания), где в этом году пройдет международный песенный конкурс. Коллектив Общественного вещателя Грузии устроил для делегации торжественные проводы. "Уже через несколько дней состоится полуфинал Евровидения, и мы очень надеемся, что увидим в финале и нашу певицу. Это основано на предварительных данных, которыми мы обладаем на данный момент", – сказала медиадиректор Первого канала Грузии Русудан Манджгаладзе. Сама 22-летняя Иру Хечанова также отметила, что сделает все, чтобы добиться успеха для Грузии."Зрители увидят на сцене очень сильную, эмоциональную Иру. Обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы принести успех Грузии", – сказала конкурсантка. Иру Хечанова пройдет первую репетицию 2 мая. Уже 11 мая она выступит во втором полуфинале конкурса. Финал "Евровидения - 2023" состоится 13 мая. Певица из Грузии споет на конкурсе англоязычную композицию Echo ("Эхо").В конкурсе "Евровидение - 2023" принимают участие 37 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

великобритания

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

великобритания, тбилиси, грузия, культура, новости, шоу-бизнес, евровидение, евровидение - 2023