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Грузия на "Евровидении - 2023": Иру Хечанова отправилась в Ливерпуль
Грузия на "Евровидении - 2023": Иру Хечанова отправилась в Ливерпуль
Певица из Грузии пообещала фанатам, что сделает все, чтобы принести родине победу на Евровидении 29.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Представительница Грузии на "Евровидении - 2023" Иру Хечанова вместе с грузинской делегацией отправилась в Ливерпуль (Великобритания), где в этом году пройдет международный песенный конкурс. Коллектив Общественного вещателя Грузии устроил для делегации торжественные проводы. "Уже через несколько дней состоится полуфинал Евровидения, и мы очень надеемся, что увидим в финале и нашу певицу. Это основано на предварительных данных, которыми мы обладаем на данный момент", – сказала медиадиректор Первого канала Грузии Русудан Манджгаладзе. Сама 22-летняя Иру Хечанова также отметила, что сделает все, чтобы добиться успеха для Грузии."Зрители увидят на сцене очень сильную, эмоциональную Иру. Обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы принести успех Грузии", – сказала конкурсантка. Иру Хечанова пройдет первую репетицию 2 мая. Уже 11 мая она выступит во втором полуфинале конкурса. Финал "Евровидения - 2023" состоится 13 мая. Певица из Грузии споет на конкурсе англоязычную композицию Echo ("Эхо").В конкурсе "Евровидение - 2023" принимают участие 37 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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великобритания, тбилиси, грузия, культура, новости, шоу-бизнес, евровидение, евровидение - 2023
великобритания, тбилиси, грузия, культура, новости, шоу-бизнес, евровидение, евровидение - 2023

Грузия на "Евровидении - 2023": Иру Хечанова отправилась в Ливерпуль

15:40 29.04.2023
© courtesy of Iru KhechanoviИру Хечанова
Иру Хечанова - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
© courtesy of Iru Khechanovi
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Певица из Грузии пообещала фанатам, что сделает все, чтобы принести родине победу на Евровидении
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Представительница Грузии на "Евровидении - 2023" Иру Хечанова вместе с грузинской делегацией отправилась в Ливерпуль (Великобритания), где в этом году пройдет международный песенный конкурс.
Коллектив Общественного вещателя Грузии устроил для делегации торжественные проводы.
© Courtesy of Eurovision GeorgiaИру Хечанова едет на Евровидение - 2023 в Ливерпуль
Иру Хечанова едет на Евровидение - 2023 в Ливерпуль - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
Иру Хечанова едет на Евровидение - 2023 в Ливерпуль
© Courtesy of Eurovision Georgia
"Уже через несколько дней состоится полуфинал Евровидения, и мы очень надеемся, что увидим в финале и нашу певицу. Это основано на предварительных данных, которыми мы обладаем на данный момент", – сказала медиадиректор Первого канала Грузии Русудан Манджгаладзе.
Сама 22-летняя Иру Хечанова также отметила, что сделает все, чтобы добиться успеха для Грузии.
"Зрители увидят на сцене очень сильную, эмоциональную Иру. Обещаю вам, что сделаю все возможное, чтобы принести успех Грузии", – сказала конкурсантка.
Иру Хечанова пройдет первую репетицию 2 мая. Уже 11 мая она выступит во втором полуфинале конкурса. Финал "Евровидения - 2023" состоится 13 мая. Певица из Грузии споет на конкурсе англоязычную композицию Echo ("Эхо").
В конкурсе "Евровидение - 2023" принимают участие 37 стран.
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