https://sputnik-georgia.ru/20230429/izvestny-soperniki-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-na-chm-2023-277179416.html

Известны соперники сборной Грузии по баскетболу на ЧМ-2023

Известны соперники сборной Грузии по баскетболу на ЧМ-2023

Чемпионат мира стартует 25 августа и будет проходить в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T18:24+0400

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сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Жеребьевка ЧМ-2023 по баскетболу состоялась в столице Филиппин Маниле.Так, выяснилось, что сборная Грузии выступит в группе F, которую примет японский город Окинава. Нашими соперниками будут Словения, Венесуэла и Кабо-Верде.Чемпионат мира стартует 25 августа и будет проходить в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии.Команды, занявшие первые-вторые места в восьми группах, продолжат борьбу во втором групповом этапе. Победители, занявшие третье и четвертое места, примут участие в классификационном турнире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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