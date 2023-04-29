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Известны соперники сборной Грузии по баскетболу на ЧМ-2023
Известны соперники сборной Грузии по баскетболу на ЧМ-2023
Чемпионат мира стартует 25 августа и будет проходить в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T18:24+0400
2023-04-29T18:24+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Жеребьевка ЧМ-2023 по баскетболу состоялась в столице Филиппин Маниле.Так, выяснилось, что сборная Грузии выступит в группе F, которую примет японский город Окинава. Нашими соперниками будут Словения, Венесуэла и Кабо-Верде.Чемпионат мира стартует 25 августа и будет проходить в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии.Команды, занявшие первые-вторые места в восьми группах, продолжат борьбу во втором групповом этапе. Победители, занявшие третье и четвертое места, примут участие в классификационном турнире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, новости грузинского баскетбола, баскетбол, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, новости грузинского баскетбола, баскетбол, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
Известны соперники сборной Грузии по баскетболу на ЧМ-2023
18:24 29.04.2023 (обновлено: 18:35 29.04.2023)
Чемпионат мира стартует 25 августа и будет проходить в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Жеребьевка ЧМ-2023 по баскетболу состоялась в столице Филиппин Маниле.
Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории сыграет на чемпионате мира, поэтому данное событие было очень важным для грузинских спортсменов.
Так, выяснилось, что сборная Грузии выступит в группе F, которую примет японский город Окинава. Нашими соперниками будут Словения, Венесуэла и Кабо-Верде.
Чемпионат мира стартует 25 августа и будет проходить в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии.
Команды, занявшие первые-вторые места в восьми группах, продолжат борьбу во втором групповом этапе. Победители, занявшие третье и четвертое места, примут участие в классификационном турнире.