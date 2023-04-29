https://sputnik-georgia.ru/20230429/kakaya-pogoda-budet-na-vykhodnykh-v-gruzii-277169691.html
Какая погода будет в выходные в Грузии?
Какая погода будет в выходные в Грузии?
Ветер, дождь и гроза – прогноз неутешительный, предупреждают синоптики 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T10:18+0400
2023-04-29T10:18+0400
2023-04-29T12:20+0400
национальное агентство окружающей среды
новости
грузия
погода
непогода в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4b7b5c8d9effb01b76f820ae3f8ec435.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Ухудшение погоды ждет жителей и гостей Грузии в выходные, 29 и 30 апреля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.На выходных ожидается дождь, в некоторых местах сильный, возможны гроза, град и усиление ветра, отмечают метеорологи.На море ожидается 3-4-балльный шторм.Синоптики предупреждают: сильные дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках, а на маленьких реках – паводки, в горных зонах возможны оползни, а в высокогорье – лавины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_a3b7608b90ed6575653a8c2527a2597f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, погода, непогода в грузии
национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, погода, непогода в грузии
Какая погода будет в выходные в Грузии?
10:18 29.04.2023 (обновлено: 12:20 29.04.2023)
Ветер, дождь и гроза – прогноз неутешительный, предупреждают синоптики
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Ухудшение погоды ждет жителей и гостей Грузии в выходные, 29 и 30 апреля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
На выходных ожидается дождь, в некоторых местах сильный, возможны гроза, град и усиление ветра, отмечают метеорологи.
На море ожидается 3-4-балльный шторм.
Синоптики предупреждают: сильные дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках, а на маленьких реках – паводки, в горных зонах возможны оползни, а в высокогорье – лавины.