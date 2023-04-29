https://sputnik-georgia.ru/20230429/kakaya-pogoda-budet-na-vykhodnykh-v-gruzii-277169691.html

Какая погода будет в выходные в Грузии?

Какая погода будет в выходные в Грузии?

Ветер, дождь и гроза – прогноз неутешительный, предупреждают синоптики 29.04.2023, Sputnik Грузия

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Ухудшение погоды ждет жителей и гостей Грузии в выходные, 29 и 30 апреля, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.На выходных ожидается дождь, в некоторых местах сильный, возможны гроза, град и усиление ветра, отмечают метеорологи.На море ожидается 3-4-балльный шторм.Синоптики предупреждают: сильные дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках, а на маленьких реках – паводки, в горных зонах возможны оползни, а в высокогорье – лавины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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национальное агентство окружающей среды, новости, грузия, погода, непогода в грузии