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Курс лари на субботу – 2,4967 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,4967 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0024 лари по отношению к доллару 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T09:39+0400
2023-04-29T09:39+0400
2023-04-29T09:39+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллар
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 апреля в размере 2,4967 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0024 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллар, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на субботу – 2,4967 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0024 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 29 апреля в размере 2,4967 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0024 лари по отношению к доллару.