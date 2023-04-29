https://sputnik-georgia.ru/20230429/kutaisskiy-teatr-kukol-privez-s-festivalya-v-kazakhstane-gran-pri-277170762.html

Кутаисский театр кукол привез с фестиваля в Казахстане Гран-при

Кутаисский театр кукол привез с фестиваля в Казахстане Гран-при

Коллектив был представлен в Казахстане спектаклем Нино Маглакелидзе "Гадкий утенок" 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T12:57+0400

2023-04-29T12:57+0400

2023-04-29T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Кутаисский государственный кукольный театр вернулся с VI Международного фестиваля театров кукол "Ортеке" в Казахстане с главным призом – Гран-при, сообщает министерство культуры, спорта и дел молодежи Грузии.Зрители фестиваля в Алматы увидели лучшие постановки театров кукол Казахстана, Грузии, Турции, Кореи, Узбекистана и Кыргызстана как для детской, так и для взрослой аудитории.В этом году в конкурсную программу были включены 12 спектаклей, которые прошли на языках стран-участниц."Поздравляем Объединение профессиональных государственных театров кукол Грузии и творческую команду спектакля", – говорится в сообщении ведомства и отмечается, что коллектив выступил в Казахстане со спектаклем Нино Маглакелидзе "Гадкий утенок".Цели и задачи фестиваля "Ортеке" – популяризация театров кукол, укрепление культурных связей с другими странами, поиск талантливых артистов и режиссеров, и развитие театрального искусства.Международный фестиваль театров кукол "Ортеке" проводится с 2007 года раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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