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Лето 2023: Россия и Турция увеличивают число авиарейсов

Лето 2023: Россия и Турция увеличивают число авиарейсов

Число рейсов российских авиакомпаний в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с летом 2022 года 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Россия и Турция договорились об увеличении объема воздушных перевозок, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.В целях реализации договоренностей, достигнутых между РФ и Турцией на высшем уровне, российскими авиационными властями подтверждены заявки турецких авиакомпаний на выполнение дополнительных полетов в Россию с суммарной частотой 49 рейсов в неделю. Так, число рейсов российских авиакомпаний в Турцию в летнем сезоне 2023 года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с летом 2022 года.Увеличение числа рейсов, согласованных для турецких авиакомпаний, коснулось ряда направлений. Еженедельно по маршруту Анталья-Саратов будет совершаться 7 рейсов, по маршрутам Стамбул-Москва и Анталья-Москва – по 21 рейсу. По 14 рейсов еженедельно запланировано по направлениям: Стамбул – Санкт-Петербург, Анталья – Санкт-Петербург, Анталья-Казань, Анталья-Екатеринбург.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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