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https://sputnik-georgia.ru/20230429/polzovatelyam-twitter-razreshili-monetizirovat-svoi-akkaunty-277175717.html
Пользователям Twitter разрешили монетизировать свои аккаунты
Пользователям Twitter разрешили монетизировать свои аккаунты
Юзеры смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T23:58+0400
2023-04-30T01:13+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter добавила функцию монетизации, сообщила компания."Авторы по всему миру теперь могут зарегистрироваться и зарабатывать на жизнь в Twitter. Нажмите на кнопку "Монетизация" в настройках, чтобы подать заявку (на введение платной подписки на свою ленту – ред.)", – говорится в сообщении Twitter.Владелец соцсети, бизнесмен Илон Маск уточнил, что пользователи смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе.Ранее Маск уже предлагал пользователям монетизировать свою ленту, размещая платный контент для подписчиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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илон маск, twitter, новости, в мире, общество
илон маск, twitter, новости, в мире, общество

Пользователям Twitter разрешили монетизировать свои аккаунты

23:58 29.04.2023 (обновлено: 01:13 30.04.2023)
© photo: Sputnik / Ramil SitdikovЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
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Юзеры смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter добавила функцию монетизации, сообщила компания.
"Авторы по всему миру теперь могут зарегистрироваться и зарабатывать на жизнь в Twitter. Нажмите на кнопку "Монетизация" в настройках, чтобы подать заявку (на введение платной подписки на свою ленту – ред.)", – говорится в сообщении Twitter.
Владелец соцсети, бизнесмен Илон Маск уточнил, что пользователи смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе.
Ранее Маск уже предлагал пользователям монетизировать свою ленту, размещая платный контент для подписчиков.
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