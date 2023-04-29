https://sputnik-georgia.ru/20230429/polzovatelyam-twitter-razreshili-monetizirovat-svoi-akkaunty-277175717.html

Пользователям Twitter разрешили монетизировать свои аккаунты

Пользователям Twitter разрешили монетизировать свои аккаунты

Юзеры смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T23:58+0400

2023-04-29T23:58+0400

2023-04-30T01:13+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Американский сервис микроблогов и социальная сеть Twitter добавила функцию монетизации, сообщила компания."Авторы по всему миру теперь могут зарегистрироваться и зарабатывать на жизнь в Twitter. Нажмите на кнопку "Монетизация" в настройках, чтобы подать заявку (на введение платной подписки на свою ленту – ред.)", – говорится в сообщении Twitter.Владелец соцсети, бизнесмен Илон Маск уточнил, что пользователи смогут получать деньги за свои тексты, фото и видео, опубликованные на платформе.Ранее Маск уже предлагал пользователям монетизировать свою ленту, размещая платный контент для подписчиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илон маск, twitter, новости, в мире, общество