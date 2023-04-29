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https://sputnik-georgia.ru/20230429/povar-iz-gruzii-raskryl-sekrety-prigotovleniya-sochnogo-shashlyka-277173497.html
Повар из Грузии раскрыл секреты приготовления сочного шашлыка
Повар из Грузии раскрыл секреты приготовления сочного шашлыка
Нет традиционного грузинского шашлыка, но существуют особенности его приготовления, сказал Давид 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T13:36+0400
2023-04-29T13:36+0400
шашлыки
новости
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Качественное мясо и легкий маринад – вот ключевой секрет приготовления сочного грузинского шашлыка (мцвади), рассказал РИА Новости один из поваров компании "Аджара групп". Не существует грузинского традиционного шашлыка, но существуют особенности его приготовления, сказал Давид. "И у каждого повара они свои. Основной элемент сочного шашлыка – это качественное мясо и хороший, но легкий маринад минимум на шесть часов", – утверждает он. По словам повара, в последнее время маринад стали использовать намного реже, однако каждый повар решает это индивидуально. Поделился Давид и еще одним секретом вкусного мцвади."Выделить отличительную черту грузинского мцвади можно тем, что по традиции, особенно это исходит из винного региона Кахети, его зажаривали на веточках виноградной лозы, что усиливает вкусовые качества мяса", – отметил он.А вот душистое масло веток придает шашлыку пикантный аромат, добавил грузинский повар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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шашлыки, новости, грузия, культура
шашлыки, новости, грузия, культура

Повар из Грузии раскрыл секреты приготовления сочного шашлыка

13:36 29.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer / Шашлык готовится на мангале
Шашлык готовится на мангале - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer /
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Нет традиционного грузинского шашлыка, но существуют особенности его приготовления, сказал Давид
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Качественное мясо и легкий маринад – вот ключевой секрет приготовления сочного грузинского шашлыка (мцвади), рассказал РИА Новости один из поваров компании "Аджара групп".
Не существует грузинского традиционного шашлыка, но существуют особенности его приготовления, сказал Давид.
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЕжегодный осенний праздник "Тбилисоба в Москве"
Ежегодный осенний праздник Тбилисоба в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
Ежегодный осенний праздник "Тбилисоба в Москве"
© photo: Sputnik / Виталий Белоусов
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Перейти в фотобанк
"И у каждого повара они свои. Основной элемент сочного шашлыка – это качественное мясо и хороший, но легкий маринад минимум на шесть часов", – утверждает он.
По словам повара, в последнее время маринад стали использовать намного реже, однако каждый повар решает это индивидуально. Поделился Давид и еще одним секретом вкусного мцвади.
© photo: SputnikЧей шашлык лучше?
Чей шашлык лучше? - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
Чей шашлык лучше?
© photo: Sputnik
"Выделить отличительную черту грузинского мцвади можно тем, что по традиции, особенно это исходит из винного региона Кахети, его зажаривали на веточках виноградной лозы, что усиливает вкусовые качества мяса", – отметил он.
А вот душистое масло веток придает шашлыку пикантный аромат, добавил грузинский повар.
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