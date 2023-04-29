https://sputnik-georgia.ru/20230429/povar-iz-gruzii-raskryl-sekrety-prigotovleniya-sochnogo-shashlyka-277173497.html

Повар из Грузии раскрыл секреты приготовления сочного шашлыка

Повар из Грузии раскрыл секреты приготовления сочного шашлыка

Нет традиционного грузинского шашлыка, но существуют особенности его приготовления, сказал Давид 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T13:36+0400

2023-04-29T13:36+0400

2023-04-29T13:36+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Качественное мясо и легкий маринад – вот ключевой секрет приготовления сочного грузинского шашлыка (мцвади), рассказал РИА Новости один из поваров компании "Аджара групп". Не существует грузинского традиционного шашлыка, но существуют особенности его приготовления, сказал Давид. "И у каждого повара они свои. Основной элемент сочного шашлыка – это качественное мясо и хороший, но легкий маринад минимум на шесть часов", – утверждает он. По словам повара, в последнее время маринад стали использовать намного реже, однако каждый повар решает это индивидуально. Поделился Давид и еще одним секретом вкусного мцвади."Выделить отличительную черту грузинского мцвади можно тем, что по традиции, особенно это исходит из винного региона Кахети, его зажаривали на веточках виноградной лозы, что усиливает вкусовые качества мяса", – отметил он.А вот душистое масло веток придает шашлыку пикантный аромат, добавил грузинский повар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шашлыки, новости, грузия, культура