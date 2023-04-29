Празднование Дня грузинской диаспоры России пройдет в Москве
21:45 29.04.2023 (обновлено: 22:10 29.04.2023)
© courtesy of Davit TsetskhladzeДавид Цецхладзе
© courtesy of Davit Tsetskhladze
Мероприятия в рамках Дня грузинской диаспоры России будут проходить в течении 15-ти дней
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Множество концертов, фестивалей, творческих вечеров и выставок пройдет в Москве в рамках празднования Дня грузинской диаспоры России, сообщил Sputnik Грузия президент Федеральной национально-культурной Грузинской автономии в РФ Давид Цецхладзе.
Мероприятия в рамках Дня грузинской диаспоры России будут проходить в течении 15-ти дней. Они начнутся 12 мая, собственно в День грузинской диаспоры России, и завершатся 26 мая, в День независимости Грузии.
"Мероприятия станут беспрецедентными в своей масштабности и деловой нагрузке, что послужит примером сохранения грузинской идентичности, культуры и традиций для будущих поколений, а также будут способствовать укреплению дружбы между народами", - заявил Цецхладзе.
Программа празднования Дня Грузинской диаспоры России в 2023 г.
12 мая - Торжественная церемония открытия Дня Грузинской диаспоры России;
12 мая - Открытие выставки копий грузинских фресок XII-XIII веков;
12 мая - III Фестиваль грузинского танца имени Г. В. Цимакуридзе;
13 - 14 мая III Форум Грузинской диаспоры России;
15 мая - Заседание российско-грузинского Делового совета;
16 мая - Молодежная конференция;
17 мая - День грузинского национального костюма;
18 мая - I Фестиваль имени Левана Кбилашвили;
19 мая - Концерт в МГИМО;
20 мая - Детский вокально-хореографический концерт;
21 мая - II Турнир по шахматам Грузинской диаспоры;
22 мая - Вечер, посвященный дружбе грузинского и греческого народов;
23 мая - Творческий вечер Ношревана Тавхелидзе и группы "Грузинский квартирник";
24 мая - Вечер, посвященный дружбе грузинского и азербайджанского народов;
25 мая - Творческий вечер Елене Нинидзе;
26 мая - Празднование Дня независимости Грузии.
Подробная информация, локации и время проведения мероприятий будут опубликованы Федеральной национально-культурной Грузинской автономии в России позже.
© photo: Sputnik / StringerПрезидент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
© photo: Sputnik / Stringer
Решение учредить День грузинской диаспоры России 12 мая было принято в рамках Форума грузинской диаспоры России, который прошел в Москве в мае 2022 года. В мероприятии приняли участие руководители региональных грузинских диаспорных объединений России.
Инициатива учредить такой праздник принадлежит главе Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений и Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в Грузии Давиду Цецхладзе. Участники форума поддержали инициативу и закрепили подписями в соответствующей резолюции.
Дата – 12 мая - была выбрана не случайно. Именно в этот день 2020 года во время вспышки пандемии коронавируса начал функционировать штаб поддержки соотечественников при Фонде ВРТО.
Штаб оказывал гуманитарную помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. К этому времени штаб переформирован в Центр поддержки соотечественников.