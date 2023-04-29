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Празднование Дня грузинской диаспоры России пройдет в Москве
Празднование Дня грузинской диаспоры России пройдет в Москве
Мероприятия в рамках Дня грузинской диаспоры России будут проходить в течении 15-ти дней 29.04.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Множество концертов, фестивалей, творческих вечеров и выставок пройдет в Москве в рамках празднования Дня грузинской диаспоры России, сообщил Sputnik Грузия президент Федеральной национально-культурной Грузинской автономии в РФ Давид Цецхладзе."Мероприятия станут беспрецедентными в своей масштабности и деловой нагрузке, что послужит примером сохранения грузинской идентичности, культуры и традиций для будущих поколений, а также будут способствовать укреплению дружбы между народами", - заявил Цецхладзе.Программа празднования Дня Грузинской диаспоры России в 2023 г. Подробная информация, локации и время проведения мероприятий будут опубликованы Федеральной национально-культурной Грузинской автономии в России позже. Решение учредить День грузинской диаспоры России 12 мая было принято в рамках Форума грузинской диаспоры России, который прошел в Москве в мае 2022 года. В мероприятии приняли участие руководители региональных грузинских диаспорных объединений России.Дата – 12 мая - была выбрана не случайно. Именно в этот день 2020 года во время вспышки пандемии коронавируса начал функционировать штаб поддержки соотечественников при Фонде ВРТО. Штаб оказывал гуманитарную помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. К этому времени штаб переформирован в Центр поддержки соотечественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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давид цецхладзе, тбилиси, леван кбилашвили, москва, россия, грузия, новости, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии, грузинская диаспора, многоликая грузия
давид цецхладзе, тбилиси, леван кбилашвили, москва, россия, грузия, новости, грузинская диаспора, грузинская диаспора россии, грузинская диаспора, многоликая грузия

Празднование Дня грузинской диаспоры России пройдет в Москве

21:45 29.04.2023 (обновлено: 22:10 29.04.2023)
© courtesy of Davit TsetskhladzeДавид Цецхладзе
Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
© courtesy of Davit Tsetskhladze
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Мероприятия в рамках Дня грузинской диаспоры России будут проходить в течении 15-ти дней
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Множество концертов, фестивалей, творческих вечеров и выставок пройдет в Москве в рамках празднования Дня грузинской диаспоры России, сообщил Sputnik Грузия президент Федеральной национально-культурной Грузинской автономии в РФ Давид Цецхладзе.
Мероприятия в рамках Дня грузинской диаспоры России будут проходить в течении 15-ти дней. Они начнутся 12 мая, собственно в День грузинской диаспоры России, и завершатся 26 мая, в День независимости Грузии.
"Мероприятия станут беспрецедентными в своей масштабности и деловой нагрузке, что послужит примером сохранения грузинской идентичности, культуры и традиций для будущих поколений, а также будут способствовать укреплению дружбы между народами", - заявил Цецхладзе.

Программа празднования Дня Грузинской диаспоры России в 2023 г.

12 мая - Торжественная церемония открытия Дня Грузинской диаспоры России;
12 мая - Открытие выставки копий грузинских фресок XII-XIII веков;
12 мая - III Фестиваль грузинского танца имени Г. В. Цимакуридзе;
13 - 14 мая III Форум Грузинской диаспоры России;
15 мая - Заседание российско-грузинского Делового совета;
16 мая - Молодежная конференция;
17 мая - День грузинского национального костюма;
18 мая - I Фестиваль имени Левана Кбилашвили;
19 мая - Концерт в МГИМО;
20 мая - Детский вокально-хореографический концерт;
21 мая - II Турнир по шахматам Грузинской диаспоры;
22 мая - Вечер, посвященный дружбе грузинского и греческого народов;
23 мая - Творческий вечер Ношревана Тавхелидзе и группы "Грузинский квартирник";
24 мая - Вечер, посвященный дружбе грузинского и азербайджанского народов;
25 мая - Творческий вечер Елене Нинидзе;
26 мая - Празднование Дня независимости Грузии.
Подробная информация, локации и время проведения мероприятий будут опубликованы Федеральной национально-культурной Грузинской автономии в России позже.
© photo: Sputnik / StringerПрезидент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
© photo: Sputnik / Stringer
Решение учредить День грузинской диаспоры России 12 мая было принято в рамках Форума грузинской диаспоры России, который прошел в Москве в мае 2022 года. В мероприятии приняли участие руководители региональных грузинских диаспорных объединений России.
Инициатива учредить такой праздник принадлежит главе Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений и Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в Грузии Давиду Цецхладзе. Участники форума поддержали инициативу и закрепили подписями в соответствующей резолюции.
Дата – 12 мая - была выбрана не случайно. Именно в этот день 2020 года во время вспышки пандемии коронавируса начал функционировать штаб поддержки соотечественников при Фонде ВРТО.
Штаб оказывал гуманитарную помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. К этому времени штаб переформирован в Центр поддержки соотечественников.
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