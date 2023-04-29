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Празднование Дня грузинской диаспоры России пройдет в Москве

Празднование Дня грузинской диаспоры России пройдет в Москве

Мероприятия в рамках Дня грузинской диаспоры России будут проходить в течении 15-ти дней 29.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Множество концертов, фестивалей, творческих вечеров и выставок пройдет в Москве в рамках празднования Дня грузинской диаспоры России, сообщил Sputnik Грузия президент Федеральной национально-культурной Грузинской автономии в РФ Давид Цецхладзе."Мероприятия станут беспрецедентными в своей масштабности и деловой нагрузке, что послужит примером сохранения грузинской идентичности, культуры и традиций для будущих поколений, а также будут способствовать укреплению дружбы между народами", - заявил Цецхладзе.Программа празднования Дня Грузинской диаспоры России в 2023 г. Подробная информация, локации и время проведения мероприятий будут опубликованы Федеральной национально-культурной Грузинской автономии в России позже. Решение учредить День грузинской диаспоры России 12 мая было принято в рамках Форума грузинской диаспоры России, который прошел в Москве в мае 2022 года. В мероприятии приняли участие руководители региональных грузинских диаспорных объединений России.Дата – 12 мая - была выбрана не случайно. Именно в этот день 2020 года во время вспышки пандемии коронавируса начал функционировать штаб поддержки соотечественников при Фонде ВРТО. Штаб оказывал гуманитарную помощь семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. К этому времени штаб переформирован в Центр поддержки соотечественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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