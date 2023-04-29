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https://sputnik-georgia.ru/20230429/roditeli-detey-s-akhondroplaziey-snova-vyshli-na-ulitsy-glavnoe-trebovanie-277181400.html
Родители детей с ахондроплазией снова вышли на улицы Грузии: главное требование
Родители детей с ахондроплазией снова вышли на улицы Грузии: главное требование
Участники акции для привлечения внимания устроили шествие к парламенту Грузии 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T19:23+0400
2023-04-29T20:07+0400
ираклий гарибашвили
минздрав
тбилиси
грузия
новости
общество
дети
ахондроплазия в грузии
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ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Очередная акция родителей детей с диагнозом ахондроплазия (генетическая низкорослость) проходит в центре Тбилиси – главным требованием протестующих является встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. О проблемах, связанных с лечением детей с генетической низкорослостью, широкой общественности стало известно после того, как родители детей с этим диагнозом стали проводить акции протеста, требуя от государства финансирования приобретения единственного в мире препарата против ахондроплазии – "Воксзого" (восоритид). "У нас одно требование – чтобы Ираклий Гарибашвили вместе с родителями лично рассмотрел вопрос, что мы просим и справедливо ли это. Также мы требуем конкретного правового акта, в котором будет конкретная дата, когда наши дети начнут лечение", - сказала одна из матерей Саломе Габелашвили. Для привлечения внимания участники акции устроили шествие к парламенту Грузии и акцию у здания правительственной канцелярии. Между тем в Минздраве Грузии утверждают, что в правительстве делают все возможное для решения проблемы. "В соответствии с заявлениями премьера и главы Минздрава, с привлечением специалистов в данной области ведется активная работа в направлении проактивного планирования и согласования различных мер, включенных в протокол по ахондроплазии. В то же время ведомство продолжает поддерживать связь с компанией, производящей лекарство "Возоритид", чтобы обеспечить все необходимые процедуры для детей, как только будет разработан протокол и механизмы управления", - сказала Тамар Габуния. При этом она отметила, что государство готово профинансировать лечение и диагностику заболеваний, сопутствующих ахондроплазии, в том числе и за рубежом. Ахондроплазия в Грузии Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей в мире. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей. Препарат "Воксзого" (Восоритид) был разработан в 2021 году. В начале апреля 2023 года Координационный совет по редким заболеваниям не выдал положительную рекомендацию Минздраву на закупку препарата для лечения ахондроплазии. В Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что, как только несколько стран Евросоюза начнут внедрять препарат у себя до сентября, ведомство начнет переговоры с поставщиками. При этом в ведомстве отметили, что лекарство не лечит заболевание, а только способствует росту среди детей с этим диагнозом. Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 см в год. Препарат может быть использован только в крайних и особых случаях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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ираклий гарибашвили, минздрав, тбилиси, грузия, новости, общество, дети, ахондроплазия в грузии
ираклий гарибашвили, минздрав, тбилиси, грузия, новости, общество, дети, ахондроплазия в грузии

Родители детей с ахондроплазией снова вышли на улицы Грузии: главное требование

19:23 29.04.2023 (обновлено: 20:07 29.04.2023)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста родителей детей, больных ахондроплазией, 29 апреля 2023 года
Акция протеста родителей детей, больных ахондроплазией, 29 апреля 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Участники акции для привлечения внимания устроили шествие к парламенту Грузии
ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Очередная акция родителей детей с диагнозом ахондроплазия (генетическая низкорослость) проходит в центре Тбилиси – главным требованием протестующих является встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
О проблемах, связанных с лечением детей с генетической низкорослостью, широкой общественности стало известно после того, как родители детей с этим диагнозом стали проводить акции протеста, требуя от государства финансирования приобретения единственного в мире препарата против ахондроплазии – "Воксзого" (восоритид).
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста родителей детей, больных ахондроплазией, 29 апреля 2023 года
Акция протеста родителей детей, больных ахондроплазией, 29 апреля 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
Акция протеста родителей детей, больных ахондроплазией, 29 апреля 2023 года
© photo: Sputnik / Stringer
"У нас одно требование – чтобы Ираклий Гарибашвили вместе с родителями лично рассмотрел вопрос, что мы просим и справедливо ли это. Также мы требуем конкретного правового акта, в котором будет конкретная дата, когда наши дети начнут лечение", - сказала одна из матерей Саломе Габелашвили.
Для привлечения внимания участники акции устроили шествие к парламенту Грузии и акцию у здания правительственной канцелярии.
Между тем в Минздраве Грузии утверждают, что в правительстве делают все возможное для решения проблемы.
"В соответствии с заявлениями премьера и главы Минздрава, с привлечением специалистов в данной области ведется активная работа в направлении проактивного планирования и согласования различных мер, включенных в протокол по ахондроплазии. В то же время ведомство продолжает поддерживать связь с компанией, производящей лекарство "Возоритид", чтобы обеспечить все необходимые процедуры для детей, как только будет разработан протокол и механизмы управления", - сказала Тамар Габуния.
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of GeorgiaЗаместитель министра здравоохранения Тамар Габуния
Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния
© Ministry of Refugees, Labor, Health and Social Affairs of Georgia
При этом она отметила, что государство готово профинансировать лечение и диагностику заболеваний, сопутствующих ахондроплазии, в том числе и за рубежом.

Ахондроплазия в Грузии

Ахондроплазия встречается у одного из 25 тысяч детей в мире. В Грузии, по данным СМИ, данное заболевание диагностировано у 12 детей.
Что касается препарата "Воксзого", власти Грузии выразили готовность выделить деньги, но только после того, как препарат пройдет испытания и его порекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Препарат "Воксзого" (Восоритид) был разработан в 2021 году. В начале апреля 2023 года Координационный совет по редким заболеваниям не выдал положительную рекомендацию Минздраву на закупку препарата для лечения ахондроплазии.
В Минздраве Грузии неоднократно заявляли, что, как только несколько стран Евросоюза начнут внедрять препарат у себя до сентября, ведомство начнет переговоры с поставщиками.
© photo: Sputnik / StringerМинистерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии и по делам беженцев
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии и по делам беженцев - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Грузии и по делам беженцев
© photo: Sputnik / Stringer
При этом в ведомстве отметили, что лекарство не лечит заболевание, а только способствует росту среди детей с этим диагнозом.
Стоимость годичной дозы нового препарата на одного ребенка достигает 900 тысяч лари (более 350 тысяч долларов). Препарат необходимо использовать до совершеннолетия, а максимальный эффект от лекарства, согласно исследованиям, – рост на 1,6 см в год. Препарат может быть использован только в крайних и особых случаях.
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