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SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта: что произошло?
SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта: что произошло?
Если бы запуск Falcon Heavy прошел удачно, старт двух орбитальных миссий с таким коротким "окном" мог стать рекордом для SpaceX 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T11:38+0400
2023-04-29T11:38+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Американская компания SpaceX буквально за минуту до старта решила отменить запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas – при этом ожидалось, что будет установлен новый рекорд последовательных стартов компании.Это решение транслировалось в прямом эфире: компания вела прямую трансляцию запуска, когда на 59-й секунде обратного отсчета руководитель запуска остановил его. На данный момент причины отмены неизвестны. Согласно информации портала Spaceflight Now, новая попытка старта может состояться минимум через сутки.Старт Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas (предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях) должен был произойти около 3:29 (тбл).Вслед за состоявшимся в 2:12 запуском Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER.Если бы запуск Falcon Heavy прошел удачно, старт двух орбитальных миссий с таким коротким "окном" мог стать рекордом для SpaceX. К слову, такие "параллельные" запуски с космодрома Канаверал США не проводили с 1966 года.Напомним, SpaceX в первый раз провела два запуска за одни сутки в 2021 году: в тот раз промежуток между ними был свыше 15 часов. В марте 2023 два старта успешно прошли с разницей в четыре с лишним часа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сша, наука, в мире, новости, spacex
сша, наука, в мире, новости, spacex
SpaceX отменила запуск Falcon Heavy за минуту до старта: что произошло?
Если бы запуск Falcon Heavy прошел удачно, старт двух орбитальных миссий с таким коротким "окном" мог стать рекордом для SpaceX
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Американская компания SpaceX буквально за минуту до старта решила отменить запуск ракеты-носителя Falcon Heavy с миссией ViaSat 3 Americas – при этом ожидалось, что будет установлен новый рекорд последовательных стартов компании.
Это решение транслировалось в прямом эфире: компания вела прямую трансляцию запуска, когда на 59-й секунде обратного отсчета руководитель запуска остановил его.
На данный момент причины отмены неизвестны. Согласно информации портала Spaceflight Now, новая попытка старта может состояться минимум через сутки.
Старт Falcon Heavy со спутниками ViaSat 3 Americas (предназначены для обеспечения интернет-сигнала в сельской местности, на пассажирских авиалайнерах и кораблях) должен был произойти около 3:29 (тбл).
Вслед за состоявшимся в 2:12 запуском Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER.
Если бы запуск Falcon Heavy прошел удачно, старт двух орбитальных миссий с таким коротким "окном" мог стать рекордом для SpaceX. К слову, такие "параллельные" запуски с космодрома Канаверал США не проводили с 1966 года.
Напомним, SpaceX в первый раз провела два запуска за одни сутки в 2021 году: в тот раз промежуток между ними был свыше 15 часов. В марте 2023 два старта успешно прошли с разницей в четыре с лишним часа.