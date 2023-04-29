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В Грузии хотят ввести новые правила пользования водой для компаний

В Грузии хотят ввести новые правила пользования водой для компаний

Ограничения коснутся нецелевого использования воды и негативного влияния на окружающую среду 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T17:44+0400

2023-04-29T17:44+0400

2023-04-29T17:44+0400

вода

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парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Парламентские комитеты приняли решение рассмотреть новый для Грузии закон "Об управлении водными ресурсами", согласно которому вводятся новые правила для компаний касательно использования воды. Согласно проекту, водные ресурсы Грузии объявятся собственностью государства, а частные компании будут получать разрешение на использование воды для производства. Как пояснила заместитель министра охраны окружающей среды Нино Тандилашвили, к разным предприятиям со стороны властей будет разный подход. При этом она отметила, что закон будет предусматривать индивидуальный подход к каждому сектору. "Мы внесли в закон общий принцип о задействовании сбора, но в будущем установим его размер индивидуально для каждого сектора, а также установим исключения", – сказала Тандилашвили. При этом она подчеркнула, что предприятия не будут ограничены в использовании воды в целом, а ограничение касается нецелевого ее использования и негативного влияния на окружающую среду. Закон вступит в силу спустя два года после принятия. Чтобы он был принят, парламентарии должны его одобрить в трех чтениях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

вода, грузия, новости, общество, парламент грузии