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В Тбилиси продолжают протестовать родители детей с ахондроплазией - видео
В Тбилиси продолжают протестовать родители детей с ахондроплазией - видео
В центре Тбилиси у здания правительственной администрации и у парламента Грузии в субботу прошла акция протеста родителей детей с ахондроплазией. Смотрите в... 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T19:32+0400
2023-04-29T19:32+0400
2023-04-29T19:32+0400
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К протестующим родителям, требующим от правительства обеспечить их детей первым в мире препаратом от редкого заболевания, присоединились представители грузинской общественности и деятели искусства, тбилисские врачи, родители детей с различными заболеваниями и простые граждане. Участники протеста провели шествие от здания правительственной администрации до здания парламента страны.
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видео, протест, акции протеста, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
видео, протест, акции протеста, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
В Тбилиси продолжают протестовать родители детей с ахондроплазией - видео
В центре Тбилиси у здания правительственной администрации и у парламента Грузии в субботу прошла акция протеста родителей детей с ахондроплазией. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция.
К протестующим родителям, требующим от правительства обеспечить их детей первым в мире препаратом от редкого заболевания, присоединились представители грузинской общественности и деятели искусства, тбилисские врачи, родители детей с различными заболеваниями и простые граждане.
Участники протеста провели шествие от здания правительственной администрации до здания парламента страны.