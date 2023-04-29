https://sputnik-georgia.ru/20230429/v-tbilisi-prodolzhayut-protestovat-roditeli-detey-s-akhondroplaziey---video-277181848.html

В Тбилиси продолжают протестовать родители детей с ахондроплазией - видео

В Тбилиси продолжают протестовать родители детей с ахондроплазией - видео

В центре Тбилиси у здания правительственной администрации и у парламента Грузии в субботу прошла акция протеста родителей детей с ахондроплазией. Смотрите в... 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T19:32+0400

2023-04-29T19:32+0400

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К протестующим родителям, требующим от правительства обеспечить их детей первым в мире препаратом от редкого заболевания, присоединились представители грузинской общественности и деятели искусства, тбилисские врачи, родители детей с различными заболеваниями и простые граждане. Участники протеста провели шествие от здания правительственной администрации до здания парламента страны.

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видео, протест, акции протеста, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео