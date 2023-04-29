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Выборы 2023 в Грузии: голосование завершено
Выборы 2023 в Грузии: голосование завершено
Ни на одном из участков не было зафиксировано инцидентов 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T21:01+0400
2023-04-29T21:01+0400
2023-04-29T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Участки для внеочередных и промежуточных выборов закрылись в ряде районов Грузии и начался подсчет голосов. Выборы прошли в спокойной обстановке. Ни на одном из участков не было зафиксировано инцидентов, отмечают в ЦИК. На 117 участках выборы прошли в электронном формате, на остальных – в обычном. Первые результаты выборов станут известны уже к полуночи. Кого выбирали Во время голосования жители Поти, Сенаки и Хоби выбирали депутата парламента от своего района.В районах Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси жители отдавали голоса за депутатов местных советов - сакребуло районов. А в Цагери и Терджола прошли выборы мэров. В промежуточных выборах в сакребуло Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе на выборах было представлено только по одному кандидату. Михаил Гиоргадзе, Зураб Мухулишвили, Роин Небадзе и Иосеб Матурели представляют также правящую партию. В Ткибули же представителю "Грузинской мечты" Георгию Кереселидзе пришлось бороться за кресло депутата с независимым кандидатом Георгием Гагошидзе. А вот на выборах мэра и вовсе не было конкуренции: в Цагери и Терджола представлены только кандидаты правящей партии – Леван Залкалиани и Манучар Робакидзе. За процессом выборов следили 55 наблюдателей от международных организаций и ЦИК 12 стран. Также наблюдали за выборами 258 наблюдателей от партий и 457 – от 22 местных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, новости, выборы, политика
грузия, новости, выборы, политика
Выборы 2023 в Грузии: голосование завершено
21:01 29.04.2023 (обновлено: 21:02 29.04.2023)
Ни на одном из участков не было зафиксировано инцидентов
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Участки для внеочередных и промежуточных выборов закрылись в ряде районов Грузии и начался подсчет голосов.
Выборы прошли в спокойной обстановке. Ни на одном из участков не было зафиксировано инцидентов, отмечают в ЦИК.
Голосование проходило на 165 участках, по данным на 17:00 в нем приняли участие 45 285 избирателей из 185 086. Таким образом, к указанному времени явка составила 24,47%.
На 117 участках выборы прошли в электронном формате, на остальных – в обычном. Первые результаты выборов станут известны уже к полуночи.
Кого выбирали
Во время голосования жители Поти, Сенаки и Хоби выбирали депутата парламента от своего района.
В районах Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси жители отдавали голоса за депутатов местных советов - сакребуло районов. А в Цагери и Терджола прошли выборы мэров.
Конкуренция на выборах была небольшой: так, за одно место в парламенте Грузии боролись всего два кандидата – Георгий Хахубия от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Бесик Цулеискири от партии "Свободная Грузия".
В промежуточных выборах в сакребуло Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе на выборах было представлено только по одному кандидату. Михаил Гиоргадзе, Зураб Мухулишвили, Роин Небадзе и Иосеб Матурели представляют также правящую партию.
В Ткибули же представителю "Грузинской мечты" Георгию Кереселидзе пришлось бороться за кресло депутата с независимым кандидатом Георгием Гагошидзе.
А вот на выборах мэра и вовсе не было конкуренции: в Цагери и Терджола представлены только кандидаты правящей партии – Леван Залкалиани и Манучар Робакидзе.
За процессом выборов следили 55 наблюдателей от международных организаций и ЦИК 12 стран. Также наблюдали за выборами 258 наблюдателей от партий и 457 – от 22 местных организаций.