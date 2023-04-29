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Выборы 2023 в Грузии: голосование завершено

Выборы 2023 в Грузии: голосование завершено

Ни на одном из участков не было зафиксировано инцидентов 29.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Участки для внеочередных и промежуточных выборов закрылись в ряде районов Грузии и начался подсчет голосов. Выборы прошли в спокойной обстановке. Ни на одном из участков не было зафиксировано инцидентов, отмечают в ЦИК. На 117 участках выборы прошли в электронном формате, на остальных – в обычном. Первые результаты выборов станут известны уже к полуночи. Кого выбирали Во время голосования жители Поти, Сенаки и Хоби выбирали депутата парламента от своего района.В районах Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси жители отдавали голоса за депутатов местных советов - сакребуло районов. А в Цагери и Терджола прошли выборы мэров. В промежуточных выборах в сакребуло Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе на выборах было представлено только по одному кандидату. Михаил Гиоргадзе, Зураб Мухулишвили, Роин Небадзе и Иосеб Матурели представляют также правящую партию. В Ткибули же представителю "Грузинской мечты" Георгию Кереселидзе пришлось бороться за кресло депутата с независимым кандидатом Георгием Гагошидзе. А вот на выборах мэра и вовсе не было конкуренции: в Цагери и Терджола представлены только кандидаты правящей партии – Леван Залкалиани и Манучар Робакидзе. За процессом выборов следили 55 наблюдателей от международных организаций и ЦИК 12 стран. Также наблюдали за выборами 258 наблюдателей от партий и 457 – от 22 местных организаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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