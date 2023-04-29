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Выборы 2023 в Грузии: известны предварительные итоги голосования

Выборы 2023 в Грузии: известны предварительные итоги голосования

Участие в выборах приняли 55 363 избирателя из 185 086, сообщили в ЦИК 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T23:20+0400

2023-04-29T23:20+0400

2023-04-30T01:23+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Кандидаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" лидируют по предварительным итогам внеочередных и промежуточных выборов во всех округах, заявил глава ЦИК Георгий Каландаришвили. По его данным, участие в выборах приняли 55 363 избирателя из 185 086. На данный момент известны предварительные итоги голосования на 117 из 165 участков, где проходило электронное голосование. На выборах депутатов в местные совещательные органы в Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе было представлено только по одному кандидату от правящей партии. По предварительным итогам, Михаил Гиоргадзе в Кутаиси набрал 5 331 голос, Зураб Мухулишвили в Гурджаани – 1 347 голосов, Роин Небадзе в Ахалцихе – 463 голоса и Иосеб Матурели в Тианенти – 345 голосов. В Ткибули же представитель "Грузинской мечты" Георгий Кереселидзе получил 86,62% голосов, тогда как независимый кандидат Георгий Гагошидзе – 13,38% голосов. Леван Залкалиани, баллотирующийся единственным кандидатом на пост мэра Цагери и представляющий "Грузинскую мечту", получил 2 158 голосов, а единственный кандидат на пост мэра Терджола, также от правящей силы, Манучар Робакидзе – 9 559 голосов. Окончательные итоги выборов ЦИК объявит уже в воскресенье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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