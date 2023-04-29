https://sputnik-georgia.ru/20230429/vybory-v-gruzii-v-2023-kak-prokhodit-golosovanie-277177659.html

Выборы в Грузии в 2023: как проходит голосование?

Выборы в Грузии в 2023: как проходит голосование?

Избиратели с большим энтузиазмом отнеслись к процессу, отметили в ЦИК 29.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-29T17:03+0400

2023-04-29T17:03+0400

2023-04-29T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Явка на промежуточных и внеочередных выборах в 10 районах Грузии к 15:00 составила 20,25 %, серьезных нарушений не наблюдается, говорится в сообщении ЦИК Грузии. На данный момент 37 695 из 185 056 зарегистрированных избирателей уже сделали свой выбор. К 15:00 явка по избирательным округам выглядит следующим образом:Голосование проходит на 165 участках. По данным заместителя главы ЦИК Георгия Шарабидзе, выборы проходят в спокойной обстановке. На 117 участках выборы проходят в электронном формате – на них избиратели в бюллетенях закрашивают кружок рядом с выбранным кандидатом. На остальных участках голосование проходит в обычном режиме и там избиратели просто обводят номер рядом с выбранным кандидатом. Голосование продлится до 20:00. Первые результаты выборов станут известны уже к вечеру субботы. В случае участков, где проходит голосование в электронном режиме, предварительные результаты выборов станут известны сразу после закрытия участков. Кого выбирают Во время голосования жители Поти, Сенаки и Хоби выбирают депутата парламента от своего избирательного округа. В районах Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси жители отдают голоса за депутатов местных советов – сакребуло муниципалитетов. А в Цагери и Терджола проходят выборы мэров.В промежуточных выборах в сакребуло Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе на выборах представлено только по одному кандидату. Михаил Гиоргадзе, Зураб Мухулишвили, Роин Небадзе и Иосеб Матурели представляют также правящую партию. В Ткибули же представителю "Грузинской мечты" Георгию Кереселидзе предстоит бороться за кресло депутата с независимым кандидатом Георгием Гагошидзе. А вот на выборах мэра и вовсе нет конкуренции: в Цагери и Терджола представлены только кандидаты правящей партии – Леван Залкалиани и Манучар Робакидзе. СМИ и наблюдатели За процессом выборов следят 55 наблюдателей от международных организаций и ЦИК 12 стран. Также за выборами наблюдают 258 наблюдателей от партий и 457 – от 22 местных организаций. Освещают процесс выборов 353 журналиста от 19 СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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выборы, ахалцихе, ткибули, кутаиси, новости, политика, грузия