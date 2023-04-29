https://sputnik-georgia.ru/20230429/vybory-v-gruzii-v-2023-kak-prokhodit-golosovanie-277177659.html
Выборы в Грузии в 2023: как проходит голосование?
Выборы в Грузии в 2023: как проходит голосование?
Избиратели с большим энтузиазмом отнеслись к процессу, отметили в ЦИК 29.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-29T17:03+0400
2023-04-29T17:03+0400
2023-04-29T17:33+0400
выборы
ахалцихе
ткибули
кутаиси
новости
политика
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:28:1280:748_1920x0_80_0_0_976eedffbd300d33e3b54fe0480bc13f.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Явка на промежуточных и внеочередных выборах в 10 районах Грузии к 15:00 составила 20,25 %, серьезных нарушений не наблюдается, говорится в сообщении ЦИК Грузии. На данный момент 37 695 из 185 056 зарегистрированных избирателей уже сделали свой выбор. К 15:00 явка по избирательным округам выглядит следующим образом:Голосование проходит на 165 участках. По данным заместителя главы ЦИК Георгия Шарабидзе, выборы проходят в спокойной обстановке. На 117 участках выборы проходят в электронном формате – на них избиратели в бюллетенях закрашивают кружок рядом с выбранным кандидатом. На остальных участках голосование проходит в обычном режиме и там избиратели просто обводят номер рядом с выбранным кандидатом. Голосование продлится до 20:00. Первые результаты выборов станут известны уже к вечеру субботы. В случае участков, где проходит голосование в электронном режиме, предварительные результаты выборов станут известны сразу после закрытия участков. Кого выбирают Во время голосования жители Поти, Сенаки и Хоби выбирают депутата парламента от своего избирательного округа. В районах Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси жители отдают голоса за депутатов местных советов – сакребуло муниципалитетов. А в Цагери и Терджола проходят выборы мэров.В промежуточных выборах в сакребуло Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе на выборах представлено только по одному кандидату. Михаил Гиоргадзе, Зураб Мухулишвили, Роин Небадзе и Иосеб Матурели представляют также правящую партию. В Ткибули же представителю "Грузинской мечты" Георгию Кереселидзе предстоит бороться за кресло депутата с независимым кандидатом Георгием Гагошидзе. А вот на выборах мэра и вовсе нет конкуренции: в Цагери и Терджола представлены только кандидаты правящей партии – Леван Залкалиани и Манучар Робакидзе. СМИ и наблюдатели За процессом выборов следят 55 наблюдателей от международных организаций и ЦИК 12 стран. Также за выборами наблюдают 258 наблюдателей от партий и 457 – от 22 местных организаций. Освещают процесс выборов 353 журналиста от 19 СМИ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ахалцихе
ткибули
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260129763_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3d101aa9f215fd9162f0897a00c74a5c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
выборы, ахалцихе, ткибули, кутаиси, новости, политика, грузия
выборы, ахалцихе, ткибули, кутаиси, новости, политика, грузия
Выборы в Грузии в 2023: как проходит голосование?
17:03 29.04.2023 (обновлено: 17:33 29.04.2023)
Избиратели с большим энтузиазмом отнеслись к процессу, отметили в ЦИК
ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Явка на промежуточных и внеочередных выборах в 10 районах Грузии к 15:00 составила 20,25 %, серьезных нарушений не наблюдается, говорится в сообщении ЦИК Грузии.
На данный момент 37 695 из 185 056 зарегистрированных избирателей уже сделали свой выбор. К 15:00 явка по избирательным округам выглядит следующим образом:
Цагери – 37,2% (3 904 избирателя)
Гурджаани – 25% (930 избирателей)
Тианети – 26,1% (231 избиратель)
Ахалцихе – 33,5% (328 избирателей)
Тержола – 24,6% (7 946 избирателей)
Ткибули – 19,3% (1 093 избирателя)
Кутаиси – 13,3% (3 432 избирателя)
Сенаки – 17,9 % (6 858 избирателей)
Хоби – 23,7% (6 294 избирателя)
Поти – 16,5% (6 679 избирателей).
Голосование проходит на 165 участках. По данным заместителя главы ЦИК Георгия Шарабидзе, выборы проходят в спокойной обстановке.
"Во всех 10 районах выборы проходят в спокойной обстановке. Нам очень интересно, как сработают электронные технологии. Но уже можно сказать, что избиратели с большим энтузиазмом отнеслись к процессу", – сказал Шарабидзе.
На 117 участках выборы проходят в электронном формате – на них избиратели в бюллетенях закрашивают кружок рядом с выбранным кандидатом. На остальных участках голосование проходит в обычном режиме и там избиратели просто обводят номер рядом с выбранным кандидатом.
Голосование продлится до 20:00. Первые результаты выборов станут известны уже к вечеру субботы. В случае участков, где проходит голосование в электронном режиме, предварительные результаты выборов станут известны сразу после закрытия участков.
Кого выбирают
Во время голосования жители Поти, Сенаки и Хоби выбирают депутата парламента от своего избирательного округа.
В районах Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси жители отдают голоса за депутатов местных советов – сакребуло муниципалитетов. А в Цагери и Терджола проходят выборы мэров.
Конкуренция на выборах небольшая. Так, за одно место в парламенте Грузии борются всего два кандидата: Георгий Хахубия от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и Бесик Цулеискири от партии "Свободная Грузия".
В промежуточных выборах в сакребуло Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе и Тианети и вовсе на выборах представлено только по одному кандидату. Михаил Гиоргадзе, Зураб Мухулишвили, Роин Небадзе и Иосеб Матурели представляют также правящую партию.
В Ткибули же представителю "Грузинской мечты" Георгию Кереселидзе предстоит бороться за кресло депутата с независимым кандидатом Георгием Гагошидзе.
А вот на выборах мэра и вовсе нет конкуренции: в Цагери и Терджола представлены только кандидаты правящей партии – Леван Залкалиани и Манучар Робакидзе.
СМИ и наблюдатели
За процессом выборов следят 55 наблюдателей от международных организаций и ЦИК 12 стран. Также за выборами наблюдают 258 наблюдателей от партий и 457 – от 22 местных организаций.
Освещают процесс выборов 353 журналиста от 19 СМИ.