https://sputnik-georgia.ru/20230430/davlenie-zapada-na-gruziyu-v-blizhayshee-vremya-vozrastet-277194369.html

Давление Запада на Грузию в ближайшее время возрастет

Давление Запада на Грузию в ближайшее время возрастет

О том, что может ударить по отношениям Москвы и Тбилиси, рассуждает политолог, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T12:01+0400

2023-04-30T12:01+0400

2023-04-30T16:05+0400

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Европейский суд по правам человека, расквартированный в Страсбурге, на днях принял решение, обязывающее Россию выплатить Грузии 130 миллионов евро в качестве компенсации за нанесенный гражданам Грузии ущерб во время августовской войны 2008 года. Это провокационное решение, так как структурам евробюрократии, в том числе ЕСПЧ, прекрасно известно, что Россия уже не признает компетенцию ЕСПЧ и его решений выполнять априори не будет. Однако "тайминг" выбран неслучайно – провокация преследует цель ударить по стабилизировавшимся за последнее время отношениям между Тбилиси и Москвой. Чуть ранее, 24 апреля, глава внешнеполитического ведомства евробюрократии Жозеп Борель заявил: "Я представил план, который выходит за рамки урегулирования ежедневных кризисов. Мы должны пойти дальше и сформировать системный подход к странам, которые не смотрят на мир теми же глазами, через те же очки, что и мы /…/ Есть много людей, которые не хотят принимать ничью сторону, но они должны занять позицию по отношению к войне на Украине и к росту роли Китая в мире. Мы живем в новом политическом ландшафте на мировой арене". Сразу после этого Евросоюз нанес удар по оппозиции в Молдове, которая находится вне контроля Запада. По решению Брюсселя странами ЕС созданы законодательные рамочные условия для введения санкций "против лиц, дестабилизирующих Молдову". Европейский Совет сообщил в минувшую пятницу, что речь идет о действиях, которые в понимании этого самого Совета "угрожают суверенитету и независимости Молдовы". Евробюрократы готовы ввести ограничения на въезд в ЕС, а также заморозить имущество неугодных Западу молдован. Выработку санкционных рамок тот же Борель назвал "важным политическим сигналом поддержки ЕС Молдовы". Все эти факты говорят о том, что следующей может стать (и обязательно станет) Грузия. ЕС, как и США, не потерпят непокорности со стороны своих вассалов. Европейские вояжи "Грузинской мечты" не помогут, как и не поможет антизападный митинг, устраиваемый в Тбилиси 30 апреля. Западу наплевать. Единственный способ не дать себя раздавить - это обратиться к единоверному русскому народу за помощью. Чем раньше будем удалять опухоль в лице западной агентуры от тела Грузии, тем больше шансов спасения нашей страны.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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2023

Гулбаат Рцхиладзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/02/249341631_230:0:1081:851_100x100_80_0_0_bc2f3d3856baaf33b2718ba2f17f1608.jpg

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аналитика, колумнисты, политика, грузия