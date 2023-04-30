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День города Батуми отметили, несмотря на дождь - видео
День города Батуми отметили, несмотря на дождь - видео
В черноморском курортном городе Батуми отметили День города, несмотря на проливной дождь. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как жители города и туристы... 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T21:51+0400
2023-04-30T21:51+0400
2023-04-30T21:51+0400
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На приморском бульваре в Батуми в этот день из-за погоды не стали проводить концерты под открытым небом, но ярмарка сувениров и продукции грузинских компаний все же состоялась. Множество туристов и жителей города пришли сюда под зонтами, чтобы приобрести что-то на память или для своего дома. Часть программы праздничных мероприятий была перенесена в помещения батумских театров.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, батуми, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, батуми, видео
День города Батуми отметили, несмотря на дождь - видео
В черноморском курортном городе Батуми отметили День города, несмотря на проливной дождь. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как жители города и туристы совершали покупки на праздничной ярмарке на приморском бульваре.
На приморском бульваре в Батуми в этот день из-за погоды не стали проводить концерты под открытым небом, но ярмарка сувениров и продукции грузинских компаний все же состоялась. Множество туристов и жителей города пришли сюда под зонтами, чтобы приобрести что-то на память или для своего дома. Часть программы праздничных мероприятий была перенесена в помещения батумских театров.