https://sputnik-georgia.ru/20230430/dollar-ssha-v-indii-nazvali-finansovym-terroristom-277194874.html

Доллар США в Индии назвали "финансовым террористом"

Доллар США в Индии назвали "финансовым террористом"

Гендиректор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra считает, что для Индии настало подходящее время сделать рупию резервной валютой 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T16:38+0400

2023-04-30T16:38+0400

2023-04-30T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Самый богатый банкир Азии и генеральный директор одного из крупнейших индийских банков Kotak Mahindra Bank Удай Котак выступил с критикой доллара США, назвав американскую валюту "крупнейшим финансовым террористом в мире".Котак подчеркнул, что сейчас мир "отчаянно ищет альтернативную резервную валюту", и отметил, что для Индии настало подходящее время сделать рупию такой резервной валютой.Он выразил сомнение, что Европа может сделать свою валюту резервной."Я не думаю, что у Великобритании или Японии хватит смелости занять эти позиции, хотя и британский фунт, и иена являются свободными валютами. Я думаю, что у Китая есть серьезная проблема доверия со многими странами по всему миру", – указал он.Прежде думать о долларе, потом – о стране… >>Глава банка отметил, что для того, чтобы создать мировую резервную валюту, Индия должна проделать долгий путь и построить сильные институты."В долларах США на каждой долларовой купюре есть строчка "в Бога мы верим". Мы должны получить строчку, в которой говорится "в Индию мы верим", чтобы остальной мир вложил свои деньги в альтернативную доллару США валюту. Пришло наше время сделать попытку, которая займет у нас, вероятно, 10 лет", – отметил Котак.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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