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Эхо 1990-х – в России раскрыли громкое убийство
Эхо 1990-х – в России раскрыли громкое убийство
Спустя четверть века работы силовики выявили исполнителей заказного убийства вице-губернатора 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T14:41+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году, раскрыто силами ФСБ совместно с МВД России, сообщил Sputnik Беларусь.Преступление было совершено членами организованной преступной группы (ОПГ) по "заказу".Как установило следствие, к преступлению причастны два члена ОПГ северной столицы. Функции одного из них состояли в наблюдении за местом жительства Маневича и передаче своему подельнику данных о передвижении вице-губернатора. Второй же стрелял по автомобилю, где находился Маневич."Заказал" убийство высокопоставленного чиновника лидер "тамбовской" преступной группировки Санкт-Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Он также передал исполнителям автомат Калашникова.Оба фигуранта признались в совершении преступления.Напомним, что вице-губернатор Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. Он погиб 18 августа 1997 года в результате покушения на улице Рубинштейна.Барсуков (Кумарин) уже отбывает наказание по ряду приговоров. В частности, он обвинялся также в причастности к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году в Санкт-Петербурге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
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россия, новости, происшествия, в мире, санкт-петербург, фсб, мвд россии
россия, новости, происшествия, в мире, санкт-петербург, фсб, мвд россии

Эхо 1990-х – в России раскрыли громкое убийство

14:41 30.04.2023 (обновлено: 14:58 30.04.2023)
© photo: Sputnik / Alexey Danichev / Перейти в фотобанкЗакладка камня на месте будущего памятника М. Маневичу
Закладка камня на месте будущего памятника М. Маневичу - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2023
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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Спустя четверть века работы силовики выявили исполнителей заказного убийства вице-губернатора
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году, раскрыто силами ФСБ совместно с МВД России, сообщил Sputnik Беларусь.
Преступление было совершено членами организованной преступной группы (ОПГ) по "заказу".

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России раскрыто совершенное в 1997 году убийство вице-губернатора города Санкт-Петербурга Михаила Маневича", – об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как установило следствие, к преступлению причастны два члена ОПГ северной столицы. Функции одного из них состояли в наблюдении за местом жительства Маневича и передаче своему подельнику данных о передвижении вице-губернатора. Второй же стрелял по автомобилю, где находился Маневич.
"Заказал" убийство высокопоставленного чиновника лидер "тамбовской" преступной группировки Санкт-Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Он также передал исполнителям автомат Калашникова.
Оба фигуранта признались в совершении преступления.

"Следственные действия по процессуальному закреплению обстоятельств раскрытого преступления продолжаются", – добавляется в сообщении.

Напомним, что вице-губернатор Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. Он погиб 18 августа 1997 года в результате покушения на улице Рубинштейна.
Барсуков (Кумарин) уже отбывает наказание по ряду приговоров. В частности, он обвинялся также в причастности к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году в Санкт-Петербурге.
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