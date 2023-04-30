https://sputnik-georgia.ru/20230430/ekho-1990-kh---v-rossii-raskryli-gromkoe-ubiystvo-277193832.html

Эхо 1990-х – в России раскрыли громкое убийство

Эхо 1990-х – в России раскрыли громкое убийство

Спустя четверть века работы силовики выявили исполнителей заказного убийства вице-губернатора 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T14:41+0400

2023-04-30T14:41+0400

2023-04-30T14:58+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Убийство вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году, раскрыто силами ФСБ совместно с МВД России, сообщил Sputnik Беларусь.Преступление было совершено членами организованной преступной группы (ОПГ) по "заказу".Как установило следствие, к преступлению причастны два члена ОПГ северной столицы. Функции одного из них состояли в наблюдении за местом жительства Маневича и передаче своему подельнику данных о передвижении вице-губернатора. Второй же стрелял по автомобилю, где находился Маневич."Заказал" убийство высокопоставленного чиновника лидер "тамбовской" преступной группировки Санкт-Петербурга Владимир Барсуков (Кумарин). Он также передал исполнителям автомат Калашникова.Оба фигуранта признались в совершении преступления.Напомним, что вице-губернатор Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом администрации Санкт-Петербурга. Он погиб 18 августа 1997 года в результате покушения на улице Рубинштейна.Барсуков (Кумарин) уже отбывает наказание по ряду приговоров. В частности, он обвинялся также в причастности к убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году в Санкт-Петербурге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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