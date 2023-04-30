https://sputnik-georgia.ru/20230430/galt--taggart-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-gruzii-277177296.html

Galt & Taggart повысил прогноз роста экономики Грузии

Galt & Taggart повысил прогноз роста экономики Грузии

Реальный экономический рост в стране в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T09:01+0400

2023-04-30T09:01+0400

2023-04-30T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Инвестиционная компания Galt & Taggart повысила прогноз роста ВВП в Грузии в 2023 году с 4,8% до 5,8%, говорится в отчете компании. О повышении прогноза роста экономики заявил и Национальный банк Грузии, который ожидает, что экономика вырастет до 4,5%. Аналитики Galt & Taggart объясняют увеличение прогноза более высоким, чем ожидалось, ростом экономики в первом квартале этого года. Кроме того, аналитики ожидают и более быстрого снижения инфляции в 2023 году, нежели ожидаемого в начале года. Реальный экономический рост в Грузии в марте 2023 года составил 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А уровень инфляции – 5,3%. По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%, в 2022 году, по предварительным данным – 10,1%. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Грузии в 2023 году на уровне 4%. Всемирный банк в апреле повысил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 4% до 4,4%, между тем Азиатский банк развития ожидает, что экономика Грузии вырастет до 4,5% в 2023 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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