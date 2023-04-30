https://sputnik-georgia.ru/20230430/gruziya-predstanet-na-mezhdunarodnoy-knizhnoy-yarmarke-v-gretsii-277172615.html

Грузия предстанет на международной книжной ярмарке в Греции

Грузия предстанет на международной книжной ярмарке в Греции

Цель участия – повысить интерес греческих издателей к грузинской литературе 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия во второй раз примет участие в международной книжной ярмарке в Салониках (Греция) с 4 по 7 мая – на выставке презентуют греческие переводы грузинской литературы, говорится в сообщении Дома писателей. На стенде Грузии представят новые книги грузинских издательств, среди которых "Сулакаури", "Интеллект", "Артануджи", "Палитра Л" и другие, а также переводы на иностранные языки, изданные при поддержке Дома писателей, и каталоги грузинских авторов. Посетители ярмарки увидят переводы на греческий язык следующих авторов: В книжных ярмарках Афин и Салоников Грузия принимает участие с 2021 года, что приводит к повышению интереса греческих издателей к грузинской литературе, отмечают в Доме писателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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анонсы , грузия, греция, салоники, афины, культура, новости, гурам дочанашвили, нана эквтимишвили