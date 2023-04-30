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Грузия предстанет на международной книжной ярмарке в Греции
Грузия предстанет на международной книжной ярмарке в Греции
Цель участия – повысить интерес греческих издателей к грузинской литературе 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия во второй раз примет участие в международной книжной ярмарке в Салониках (Греция) с 4 по 7 мая – на выставке презентуют греческие переводы грузинской литературы, говорится в сообщении Дома писателей. На стенде Грузии представят новые книги грузинских издательств, среди которых "Сулакаури", "Интеллект", "Артануджи", "Палитра Л" и другие, а также переводы на иностранные языки, изданные при поддержке Дома писателей, и каталоги грузинских авторов. Посетители ярмарки увидят переводы на греческий язык следующих авторов: В книжных ярмарках Афин и Салоников Грузия принимает участие с 2021 года, что приводит к повышению интереса греческих издателей к грузинской литературе, отмечают в Доме писателей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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анонсы , грузия, греция, салоники, афины, культура, новости, гурам дочанашвили, нана эквтимишвили
анонсы , грузия, греция, салоники, афины, культура, новости, гурам дочанашвили, нана эквтимишвили
Грузия предстанет на международной книжной ярмарке в Греции
12:58 30.04.2023 (обновлено: 13:04 30.04.2023)
Цель участия – повысить интерес греческих издателей к грузинской литературе
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия во второй раз примет участие в международной книжной ярмарке в Салониках (Греция) с 4 по 7 мая – на выставке презентуют греческие переводы грузинской литературы, говорится в сообщении Дома писателей.
На стенде Грузии представят новые книги грузинских издательств, среди которых "Сулакаури", "Интеллект", "Артануджи", "Палитра Л" и другие, а также переводы на иностранные языки, изданные при поддержке Дома писателей, и каталоги грузинских авторов.
Посетители ярмарки увидят переводы на греческий язык следующих авторов:
Гурам Дочанашвили, "Человек, сильно любивший литературу" (издана в греческом издательстве);
"Говорящий мрамор" – сборник эссе о грузино-греческих отношениях, авторы Медея Абулашвили и Эки Чкоидзе (издательство Vakxikon Publications);
Нана Эквтимишвили, "Грушевое поле" (World Books);
Диана Анфимиади, "Антология современной грузинской поэзии" (Vakxikon Publications).
В книжных ярмарках Афин и Салоников Грузия принимает участие с 2021 года, что приводит к повышению интереса греческих издателей к грузинской литературе, отмечают в Доме писателей.