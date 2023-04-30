https://sputnik-georgia.ru/20230430/gruziya-prezhde-vsego---na-prospekte-rustaveli-prokhodit-aktsiya-277196677.html

"Грузия прежде всего" – на проспекте Руставели проходит акция

"Грузия прежде всего" – на проспекте Руставели проходит акция

Участники акции выражают озабоченность по поводу поляризации, рисков развития в стране революционного сценария и антигосударственных акций 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T19:19+0400

2023-04-30T19:19+0400

2023-04-30T19:48+0400

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тбилиси

гия гачечиладзе

акция протеста

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Акция под лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего" началась на площади Первой республики в центре Тбилиси сразу после футбольного матча. Участники акции стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру "Наполи" против "Салертины" и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия. На сцене был установлен большой экран, на котором транслировалась игра 32 тура серии А. По словам организаторов, сегодняшняя акция носит аполитичный характер и выражает общественную озабоченность по поводу поляризации, рисков развития в стране революционного сценария и антигосударственных акций. "То, что кто-то где-то может собрать акцию, здесь я имею в виду радикальный нарратив, а затем окрестить его позицией Грузии в целом, – это позор. Поэтому определенная часть общества решила объявить об этой акции, что очень хорошо. Давайте обсуждать, обмениваться идеями, выражать свою независимость, потому что Грузия принадлежит нам, населению", – сказал участник акции Зура Кадагидзе. Акция началась песней одного из организаторов акции Гии Гачечиладзе, более известного под сценическим прозвищем Уцноби, после чего к собравшимся обратился актер театра Руставели Заза Папуашвили. По словам Зазы Папуашвили, собравшиеся готовы к сотрудничеству с любой страной, но не за счет потери собственной идентичности. "Мы объединяем, а не разделяем грузинскую общественность", – подчеркнул Папуашвили. Организаторы и участники акции отмечают, что судьба Грузии будет решаться не в Москве, Вашингтоне, Брюсселе или Киеве. Под конец акции организаторы обещают составить письмо об ее итогах в виде резюме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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