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"Грузия прежде всего" – на проспекте Руставели проходит акция
"Грузия прежде всего" – на проспекте Руставели проходит акция
Участники акции выражают озабоченность по поводу поляризации, рисков развития в стране революционного сценария и антигосударственных акций 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T19:19+0400
2023-04-30T19:19+0400
2023-04-30T19:48+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Акция под лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего" началась на площади Первой республики в центре Тбилиси сразу после футбольного матча. Участники акции стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру "Наполи" против "Салертины" и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия. На сцене был установлен большой экран, на котором транслировалась игра 32 тура серии А. По словам организаторов, сегодняшняя акция носит аполитичный характер и выражает общественную озабоченность по поводу поляризации, рисков развития в стране революционного сценария и антигосударственных акций. "То, что кто-то где-то может собрать акцию, здесь я имею в виду радикальный нарратив, а затем окрестить его позицией Грузии в целом, – это позор. Поэтому определенная часть общества решила объявить об этой акции, что очень хорошо. Давайте обсуждать, обмениваться идеями, выражать свою независимость, потому что Грузия принадлежит нам, населению", – сказал участник акции Зура Кадагидзе. Акция началась песней одного из организаторов акции Гии Гачечиладзе, более известного под сценическим прозвищем Уцноби, после чего к собравшимся обратился актер театра Руставели Заза Папуашвили. По словам Зазы Папуашвили, собравшиеся готовы к сотрудничеству с любой страной, но не за счет потери собственной идентичности. "Мы объединяем, а не разделяем грузинскую общественность", – подчеркнул Папуашвили. Организаторы и участники акции отмечают, что судьба Грузии будет решаться не в Москве, Вашингтоне, Брюсселе или Киеве. Под конец акции организаторы обещают составить письмо об ее итогах в виде резюме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, гия гачечиладзе, акция протеста
"Грузия прежде всего" – на проспекте Руставели проходит акция
19:19 30.04.2023 (обновлено: 19:48 30.04.2023)
Участники акции выражают озабоченность по поводу поляризации, рисков развития в стране революционного сценария и антигосударственных акций
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Акция под лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего" началась на площади Первой республики в центре Тбилиси сразу после футбольного матча.
Участники акции стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру "Наполи" против "Салертины" и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия. На сцене был установлен большой экран, на котором транслировалась игра 32 тура серии А.
По словам организаторов, сегодняшняя акция носит аполитичный характер и выражает общественную озабоченность по поводу поляризации, рисков развития в стране революционного сценария и антигосударственных акций.
"То, что кто-то где-то может собрать акцию, здесь я имею в виду радикальный нарратив, а затем окрестить его позицией Грузии в целом, – это позор. Поэтому определенная часть общества решила объявить об этой акции, что очень хорошо. Давайте обсуждать, обмениваться идеями, выражать свою независимость, потому что Грузия принадлежит нам, населению", – сказал участник акции Зура Кадагидзе.
Акция началась песней одного из организаторов акции Гии Гачечиладзе, более известного под сценическим прозвищем Уцноби, после чего к собравшимся обратился актер театра Руставели Заза Папуашвили.
"Мы должны показать нашим единством нашу позицию. Чтобы никто не говорил от нашего имени и вместо нас. Мы будем говорить за себя. Грузия прежде всего", – сказал собравшимся Папуашвили.
По словам Зазы Папуашвили, собравшиеся готовы к сотрудничеству с любой страной, но не за счет потери собственной идентичности.
"Мы объединяем, а не разделяем грузинскую общественность", – подчеркнул Папуашвили.
Организаторы и участники акции отмечают, что судьба Грузии будет решаться не в Москве, Вашингтоне, Брюсселе или Киеве.
Под конец акции организаторы обещают составить письмо об ее итогах в виде резюме.