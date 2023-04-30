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Кровавое ДТП в Тбилиси – есть погибшие
Кровавое ДТП в Тбилиси – есть погибшие
Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина упала в овраг 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T11:01+0400
2023-04-30T11:01+0400
2023-04-30T11:36+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Три человека погибли, еще два были доставлены в больницу в результате ДТП в спальном районе Тбилиси Вазисубани, сообщил Первый канал. По словам очевидцев, водитель автомобиля не справился с управлением, и машина упала в овраг. По информации СМИ, состояние двух пострадавших в ДТП молодых людей оценивается как тяжелое.Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" УК Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, дтп в тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси, дтп в тбилиси
Кровавое ДТП в Тбилиси – есть погибшие
11:01 30.04.2023 (обновлено: 11:36 30.04.2023)
Водитель автомобиля не справился с управлением, и машина упала в овраг
ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Три человека погибли, еще два были доставлены в больницу в результате ДТП в спальном районе Тбилиси Вазисубани, сообщил Первый канал.
По словам очевидцев, водитель автомобиля не справился с управлением, и машина упала в овраг.
По информации СМИ, состояние двух пострадавших в ДТП молодых людей оценивается как тяжелое.
Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" УК Грузии.