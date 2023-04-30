https://sputnik-georgia.ru/20230430/narod-vse-skazal--spiker-parlamenta-ob-itogakh-promezhutochnykh-vyborov-v-gruzii-277197381.html
Народ все сказал – спикер парламента об итогах промежуточных выборов в Грузии
Народ все сказал – спикер парламента об итогах промежуточных выборов в Грузии
Внеочередные выборы убедительно показывают растущую поддержку грузинскими избирателями "Грузинской мечты", заявил спикер 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T21:54+0400
2023-04-30T21:54+0400
2023-04-30T21:54+0400
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шалва папуашвили
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинский народ все сказал и поддерживает правящую партию, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в Twitter, комментируя предварительные итоги промежуточных выборов 29 апреля. Промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы, а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии 29 апреля. Участки для голосования открылись в субботу. Избиратели голосовали на 165 участках. Выборы прошли по электронной системе. При этом впервые в истории система электронного голосования была применена в крупном масштабе. "Народ все сказал. Внеочередные выборы 29 апреля (на основе избирательной реформы, инициированной Европейским союзом) убедительно показывают растущую поддержку грузинскими избирателями "Грузинской мечты" и ее политики. Это наша привилегия служить людям с еще большим демократическим мандатом и легитимностью", – написал Папуашвили. Промежуточные и внеочередные выборы прошли в 10 муниципалитетах. Избиратели выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии от Поти-Сенаки-Хоби, мажоритарных депутатов Гурджаанского, Тианетского, Ахалцихского, Ткибульского, Кутаисского Горсобраний, а также мэров Цагери и Терджолы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта, промежуточные выборы 2023
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, грузинская мечта, промежуточные выборы 2023
Народ все сказал – спикер парламента об итогах промежуточных выборов в Грузии
Внеочередные выборы убедительно показывают растущую поддержку грузинскими избирателями "Грузинской мечты", заявил спикер
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузинский народ все сказал и поддерживает правящую партию, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в Twitter, комментируя предварительные итоги промежуточных выборов 29 апреля.
Промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы, а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии 29 апреля. Участки для голосования открылись в субботу. Избиратели голосовали на 165 участках. Выборы прошли по электронной системе. При этом впервые в истории система электронного голосования была применена в крупном масштабе.
"Народ все сказал. Внеочередные выборы 29 апреля (на основе избирательной реформы, инициированной Европейским союзом) убедительно показывают растущую поддержку грузинскими избирателями "Грузинской мечты" и ее политики. Это наша привилегия служить людям с еще большим демократическим мандатом и легитимностью", – написал Папуашвили.
Промежуточные и внеочередные выборы прошли в 10 муниципалитетах. Избиратели выбирали мажоритарного депутата парламента Грузии от Поти-Сенаки-Хоби, мажоритарных депутатов Гурджаанского, Тианетского, Ахалцихского, Ткибульского, Кутаисского Горсобраний, а также мэров Цагери и Терджолы.