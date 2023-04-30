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Несколько сел пострадали от града на востоке Грузии
Несколько сел пострадали от града на востоке Грузии
В результате непогоды нескольким селам прервана подача электроэнергии 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T14:02+0400
2023-04-30T14:02+0400
2023-04-30T14:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Град, продолжавшийся около 10 минут, нанес ущерб жителям трех сел Лагодехского района Кахети, сообщают пользователи в социальной сети. Речь идет о селах Нинигори, Гелати и Цоднискари. По словам местных жителей, град сопровождался сильным ветром. В основном град повредил сады с алычой и приусадебные участки. В результате непогоды нескольким селам прервана подача электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, новости, грузия, кахети, дождь
погода, новости, грузия, кахети, дождь
Несколько сел пострадали от града на востоке Грузии
В результате непогоды нескольким селам прервана подача электроэнергии
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Град, продолжавшийся около 10 минут, нанес ущерб жителям трех сел Лагодехского района Кахети, сообщают пользователи в социальной сети.
Речь идет о селах Нинигори, Гелати и Цоднискари. По словам местных жителей, град сопровождался сильным ветром.
В основном град повредил сады с алычой и приусадебные участки.
В результате непогоды нескольким селам прервана подача электроэнергии.