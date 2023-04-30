https://sputnik-georgia.ru/20230430/neskolko-sel-postradali-ot-grada-na-vostoke-gruzii-277193101.html

Несколько сел пострадали от града на востоке Грузии

Несколько сел пострадали от града на востоке Грузии

В результате непогоды нескольким селам прервана подача электроэнергии 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T14:02+0400

2023-04-30T14:02+0400

2023-04-30T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Град, продолжавшийся около 10 минут, нанес ущерб жителям трех сел Лагодехского района Кахети, сообщают пользователи в социальной сети. Речь идет о селах Нинигори, Гелати и Цоднискари. По словам местных жителей, град сопровождался сильным ветром. В основном град повредил сады с алычой и приусадебные участки. В результате непогоды нескольким селам прервана подача электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кахети

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