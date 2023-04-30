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https://sputnik-georgia.ru/20230430/novorozhdennogo-brosili-na-ulitse-v-zapadnoy-gruzii-277195809.html
Новорожденного бросили на улице в Западной Грузии
Новорожденного бросили на улице в Западной Грузии
Состояние новорожденного удовлетворительное, он здоров, в настоящее время проходит обследование в местной больнице 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T18:34+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Новорожденный ребенок был найден на улице в городе Зугдиди на западе Грузии, сообщил телеканал "Мтавари". По словам местных жителей, ему не более двух дней. Известно, что ребенка нашли на дороге рядом со школой. Личность матери установлена, она пока не задержана. Сообщается, что она, вероятно, скрывала свою беременность. Состояние новорожденного удовлетворительное, он здоров, в настоящее время проходит обследование в местной больнице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, зугдиди
грузия, происшествия, новости, зугдиди

Новорожденного бросили на улице в Западной Грузии

18:34 30.04.2023 (обновлено: 19:22 30.04.2023)
© photo: Sputnik / StringerЗадержание Бидзины Эсебуа - брата террориста Гочи Эсебуа. Полиция на месте операции в Зугдиди
Задержание Бидзины Эсебуа - брата террориста Гочи Эсебуа. Полиция на месте операции в Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 30.04.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Состояние новорожденного удовлетворительное, он здоров, в настоящее время проходит обследование в местной больнице
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Новорожденный ребенок был найден на улице в городе Зугдиди на западе Грузии, сообщил телеканал "Мтавари".
По словам местных жителей, ему не более двух дней. Известно, что ребенка нашли на дороге рядом со школой.
Личность матери установлена, она пока не задержана. Сообщается, что она, вероятно, скрывала свою беременность.
Состояние новорожденного удовлетворительное, он здоров, в настоящее время проходит обследование в местной больнице.
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