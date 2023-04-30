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Новорожденного бросили на улице в Западной Грузии
Новорожденного бросили на улице в Западной Грузии
Состояние новорожденного удовлетворительное, он здоров, в настоящее время проходит обследование в местной больнице 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T18:34+0400
2023-04-30T18:34+0400
2023-04-30T19:22+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Новорожденный ребенок был найден на улице в городе Зугдиди на западе Грузии, сообщил телеканал "Мтавари". По словам местных жителей, ему не более двух дней. Известно, что ребенка нашли на дороге рядом со школой. Личность матери установлена, она пока не задержана. Сообщается, что она, вероятно, скрывала свою беременность. Состояние новорожденного удовлетворительное, он здоров, в настоящее время проходит обследование в местной больнице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
зугдиди
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грузия, происшествия, новости, зугдиди
Новорожденного бросили на улице в Западной Грузии
18:34 30.04.2023 (обновлено: 19:22 30.04.2023)
Состояние новорожденного удовлетворительное, он здоров, в настоящее время проходит обследование в местной больнице
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Новорожденный ребенок был найден на улице в городе Зугдиди на западе Грузии, сообщил телеканал "Мтавари".
По словам местных жителей, ему не более двух дней. Известно, что ребенка нашли на дороге рядом со школой.
Личность матери установлена, она пока не задержана. Сообщается, что она, вероятно, скрывала свою беременность.
Состояние новорожденного удовлетворительное, он здоров, в настоящее время проходит обследование в местной больнице.