https://sputnik-georgia.ru/20230430/rossiyskiy-modeler-vyacheslav-zaytsev-skonchalsya-na-86-godu-zhizni-277197654.html

Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86 году жизни

Российский модельер Вячеслав Зайцев скончался на 86 году жизни

Днем модельеру стало плохо, он был гопситализирован, но через несколько часов скончался в больнице 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T21:11+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. В Москве скончался известный модельер Вячеслав Зайцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.По данным канала, днем его доставили в Щелковскую больницу с кровотечением в желудке. После этого его отправили в реанимацию, и около 18:00 модельера не стало.Вячеслав Зайцев – советский и российский художник-модельер, народный художник РФ, 2 марта отметил 85-летие. Он стал первым советским и российским модельером, который показал свои модели на неделе высокой моды в Париже, а в 1989 году в Токио выиграл саммит "Пять лучших модельеров мира".Мастер работал со многими звездами, создал известный Дом Моды. Ему было присвоено звание почетного гражданина Парижа и родного города Иваново. В 2016 году модельеру диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой начались проблемы с суставами. В последние годы из-за болезни он почти никуда не выходил и не посещал светские мероприятия. Исключение он сделал только для своего 85-летнего юбилея.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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