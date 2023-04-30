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Стародубцев: турецкая оппозиция может приостановить проекты с РФ, если придет к власти
Стародубцев: турецкая оппозиция может приостановить проекты с РФ, если придет к власти
Проблемы со здоровьем Эрдогана сильно бьют по образу и рейтингу президента Турции в преддверии выборов 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T11:21+0400
2023-04-30T11:21+0400
2023-04-30T11:35+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал тюрколог, автор канала "Турция это" Иван Стародубцев. Что из себя представляет турецкая оппозиция и ее единый кандидат, который поборется с Эрдоганом за кресло президента? Что будет с турецко-российскими отношениями, если Эрдоган потерпит поражение на выборах? Играет ли армия Турции такую же важную роль в политической жизни страны, как раньше?Обо всем этом подробнее в нашем видео.
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мультимедиа, видео, турция, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, турция, россия, в мире, видео
Стародубцев: турецкая оппозиция может приостановить проекты с РФ, если придет к власти
11:21 30.04.2023 (обновлено: 11:35 30.04.2023)
Проблемы со здоровьем Эрдогана сильно бьют по образу и рейтингу президента Турции в преддверии выборов
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал тюрколог, автор канала "Турция это" Иван Стародубцев.
Что из себя представляет турецкая оппозиция и ее единый кандидат, который поборется с Эрдоганом за кресло президента? Что будет с турецко-российскими отношениями, если Эрдоган потерпит поражение на выборах? Играет ли армия Турции такую же важную роль в политической жизни страны, как раньше?
Обо всем этом подробнее в нашем видео.