ЦИК Грузии опубликовал предварительные итоги промежуточных выборов
© photo: Sputnik / StringerПресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани. Центральная избирательная комиссия
© photo: Sputnik / Stringer
Все желающие имели возможность наблюдать за процессом подведения предварительных итогов выборов в онлайн режиме
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Центризбирком Грузии подсчитал данные всех 165 избирательных участков на промежуточных выборах в парламент и муниципальные органы страны, которые состоялись 29 апреля, сообщила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.
Предварительные итоги таковы: промежуточные выборы в парламент Грузии от округа Поти, Сенаки и Хоби: №21 Бесик Цулеискири ("Свободная Грузия"), 1 359 голосов (4,7%), №41 Георгий Хахубия ("Грузинская мечта-Демократическая Грузия"), 27 553 голоса (95,3%).
На выборах депутатов в местные совещательные органы в Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе, Ткибули и Тианети было представлено только по одному кандидату от правящей партии. Предварительные данные промежуточных выборов в Горсобрания (сакребуло):
Гурджаани – №41 Зураб Мухулишвили ("Грузинская мечта – демократическая Грузия"), 1 347 голосов (100%),
Тианети – №41 Иосеб Матурели ("Грузинская мечта – демократическая Грузия"), 345 голосов (100%);
Ахалцихе – №41 Роин Небадзе ("Грузинская мечта – демократическая Грузия"), 463 голоса (100%);
Ткибули – №41 Георгий Кереселидзе ("Грузинская мечта – демократическая Грузия"), 1 322 голоса (86,63%), №51 Георгий Гагошидзе (инициативная группа), 204 голоса (13,37%).
Кутаиси – №41 Михаил Гиоргадзе ("Грузинская мечта – демократическая Грузия"), 5 396 голосов (100%).
Что касается внеочередных выборов мэра, то предварительные итоги таковы:
Цагери – №41 Леван Залкалиани ("Грузинская мечта – демократическая Грузия"), 4 825 голосов (100%),
Терджола – № 41 Манучар Робакидзе ("Грузинская мечта – демократическая Грузия"), 11 511 голосов (100%).
По словам Иоселиани, итоговые протоколы, а также выписка предварительных результатов, распечатанная с электронных устройств, размещены на сайте results.cec.gov.ge, и все желающие имеют возможность с ними ознакомиться.
"Выгрузка данных на указанный сайт началась с 20:30 29 апреля, а предварительные итоги выборов по 117 участкам были представлены председателем ЦИК в течение полутора часов после закрытия избирательных участков", – сказала Иоселиани.
Как отметила пресс-спикер ЦИК, все желающие имели возможность наблюдать за процессом подведения предварительных итогов выборов в онлайн режиме.
Промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы, а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии 29 апреля. Участки для голосования открылись в субботу. Избиратели голосовали на 165 участках. Выборы прошли по электронной системе. При этом впервые в истории система электронного голосования была применена в крупном масштабе.