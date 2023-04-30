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ЦИК Грузии опубликовал предварительные итоги промежуточных выборов

ЦИК Грузии опубликовал предварительные итоги промежуточных выборов

Все желающие имели возможность наблюдать за процессом подведения предварительных итогов выборов в онлайн режиме 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T15:13+0400

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2023-04-30T15:13+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Центризбирком Грузии подсчитал данные всех 165 избирательных участков на промежуточных выборах в парламент и муниципальные органы страны, которые состоялись 29 апреля, сообщила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани на брифинге. Предварительные итоги таковы: промежуточные выборы в парламент Грузии от округа Поти, Сенаки и Хоби: №21 Бесик Цулеискири ("Свободная Грузия"), 1 359 голосов (4,7%), №41 Георгий Хахубия ("Грузинская мечта-Демократическая Грузия"), 27 553 голоса (95,3%). На выборах депутатов в местные совещательные органы в Кутаиси, Гурджаани, Ахалцихе, Ткибули и Тианети было представлено только по одному кандидату от правящей партии. Предварительные данные промежуточных выборов в Горсобрания (сакребуло): Что касается внеочередных выборов мэра, то предварительные итоги таковы: По словам Иоселиани, итоговые протоколы, а также выписка предварительных результатов, распечатанная с электронных устройств, размещены на сайте results.cec.gov.ge, и все желающие имеют возможность с ними ознакомиться. Как отметила пресс-спикер ЦИК, все желающие имели возможность наблюдать за процессом подведения предварительных итогов выборов в онлайн режиме. Промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы, а также внеочередные выборы мэров состоялись в Грузии 29 апреля. Участки для голосования открылись в субботу. Избиратели голосовали на 165 участках. Выборы прошли по электронной системе. При этом впервые в истории система электронного голосования была применена в крупном масштабе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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