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В защиту мирной политики Грузии: акция протеста в центре Тбилиси – фото

В защиту мирной политики Грузии: акция протеста в центре Тбилиси – фото

Тысячи человек вышли в воскресенье вечером на площадь Первой Республики в центре Тбилиси, чтобы поддержать мирную политику страны. Смотрите в фотоленте Sputnik... 30.04.2023, Sputnik Грузия

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Участники акции выступили против смены власти в стране насильственным путем и против осуществления каких-либо революционных сценариев. Также митингующие подвергли критике действия западных стран и западную политику в отношении Грузии.

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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, акции протеста, фото