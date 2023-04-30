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В защиту мирной политики Грузии: акция протеста в центре Тбилиси – фото
В защиту мирной политики Грузии: акция протеста в центре Тбилиси – фото
Тысячи человек вышли в воскресенье вечером на площадь Первой Республики в центре Тбилиси, чтобы поддержать мирную политику страны. Смотрите в фотоленте Sputnik... 30.04.2023, Sputnik Грузия
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Участники акции выступили против смены власти в стране насильственным путем и против осуществления каких-либо революционных сценариев. Также митингующие подвергли критике действия западных стран и западную политику в отношении Грузии.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, акции протеста, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, акции протеста, фото

В защиту мирной политики Грузии: акция протеста в центре Тбилиси – фото

22:53 30.04.2023 (обновлено: 23:05 30.04.2023)
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Тысячи человек вышли в воскресенье вечером на площадь Первой Республики в центре Тбилиси, чтобы поддержать мирную политику страны. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходила акция.
Участники акции выступили против смены власти в стране насильственным путем и против осуществления каких-либо революционных сценариев. Также митингующие подвергли критике действия западных стран и западную политику в отношении Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer

Акция под лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего" состоялась в воскресенье вечером в центре Тбилиси.

Акция под лозунгами &quot;Нет войне&quot;, &quot;Мир нашей стране&quot;, &quot;Грузия прежде всего&quot; состоялась в воскресенье вечером в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Акция под лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего" состоялась в воскресенье вечером в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Митинг прошел на площади Первой республики.

Митинг прошел на площади Первой республики. - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Митинг прошел на площади Первой республики.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники митинга стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру "Наполи" против "Салертины" и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия.

Участники митинга стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру &quot;Наполи&quot; против &quot;Салертины&quot; и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Участники митинга стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру "Наполи" против "Салертины" и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия.

© photo: Sputnik / Stringer

Затем на площади Первой Республики прошел митинг.

Затем на площади Первой Республики прошел митинг. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Затем на площади Первой Республики прошел митинг.

© photo: Sputnik / Stringer

Митингующие выступили против смены власти в стране, антигосударственных акций и развития в стране революционных сценариев.

Митингующие выступили против смены власти в стране, антигосударственных акций и развития в стране революционных сценариев. - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Митингующие выступили против смены власти в стране, антигосударственных акций и развития в стране революционных сценариев.

© photo: Sputnik / Stringer

Собравшиеся отмечали, что Запад действует против интересов грузинского народа и оказывает давление на нацию.

Собравшиеся отмечали, что Запад действует против интересов грузинского народа и оказывает давление на нацию. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Собравшиеся отмечали, что Запад действует против интересов грузинского народа и оказывает давление на нацию.

© photo: Sputnik / Stringer

По мнению митингующих, западным политикам все равно, чего хотят грузины.

По мнению митингующих, западным политикам все равно, чего хотят грузины. - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

По мнению митингующих, западным политикам все равно, чего хотят грузины.

© photo: Sputnik / Stringer

По словам организаторов, акция носила аполитичный характер и была призвана просто выразить мнение общества и настроения среди народа.

По словам организаторов, акция носила аполитичный характер и была призвана просто выразить мнение общества и настроения среди народа. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

По словам организаторов, акция носила аполитичный характер и была призвана просто выразить мнение общества и настроения среди народа.

© photo: Sputnik / Stringer

К собравшимся обратился актер театра Руставели Заза Папуашвили. "Мы должны показать нашим единством нашу позицию. Чтобы никто не говорил от нашего имени и вместо нас. Мы будем говорить за себя. Грузия прежде всего!", – заявил Папуашвили.

К собравшимся обратился актер театра Руставели Заза Папуашвили. &quot;Мы должны показать нашим единством нашу позицию. Чтобы никто не говорил от нашего имени и вместо нас. Мы будем говорить за себя. Грузия прежде всего!&quot;, – заявил Папуашвили. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

К собравшимся обратился актер театра Руставели Заза Папуашвили. "Мы должны показать нашим единством нашу позицию. Чтобы никто не говорил от нашего имени и вместо нас. Мы будем говорить за себя. Грузия прежде всего!", – заявил Папуашвили.

© photo: Sputnik / Stringer

В ходе акции отмечалось, что судьба Грузии должна решаться не в Москве, Вашингтоне, Брюсселе или Киеве, а в Тбилиси.

В ходе акции отмечалось, что судьба Грузии должна решаться не в Москве, Вашингтоне, Брюсселе или Киеве, а в Тбилиси. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

В ходе акции отмечалось, что судьба Грузии должна решаться не в Москве, Вашингтоне, Брюсселе или Киеве, а в Тбилиси.

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