В защиту мирной политики Грузии: акция протеста в центре Тбилиси – фото
Акция под лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего" состоялась в воскресенье вечером в центре Тбилиси.
Акция под лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего" состоялась в воскресенье вечером в центре Тбилиси.
Митинг прошел на площади Первой республики.
Митинг прошел на площади Первой республики.
Участники митинга стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру "Наполи" против "Салертины" и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия.
Участники митинга стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру "Наполи" против "Салертины" и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия.
Затем на площади Первой Республики прошел митинг.
Затем на площади Первой Республики прошел митинг.
Митингующие выступили против смены власти в стране, антигосударственных акций и развития в стране революционных сценариев.
Митингующие выступили против смены власти в стране, антигосударственных акций и развития в стране революционных сценариев.
Собравшиеся отмечали, что Запад действует против интересов грузинского народа и оказывает давление на нацию.
Собравшиеся отмечали, что Запад действует против интересов грузинского народа и оказывает давление на нацию.
По мнению митингующих, западным политикам все равно, чего хотят грузины.
По мнению митингующих, западным политикам все равно, чего хотят грузины.
По словам организаторов, акция носила аполитичный характер и была призвана просто выразить мнение общества и настроения среди народа.
По словам организаторов, акция носила аполитичный характер и была призвана просто выразить мнение общества и настроения среди народа.
К собравшимся обратился актер театра Руставели Заза Папуашвили. "Мы должны показать нашим единством нашу позицию. Чтобы никто не говорил от нашего имени и вместо нас. Мы будем говорить за себя. Грузия прежде всего!", – заявил Папуашвили.
К собравшимся обратился актер театра Руставели Заза Папуашвили. "Мы должны показать нашим единством нашу позицию. Чтобы никто не говорил от нашего имени и вместо нас. Мы будем говорить за себя. Грузия прежде всего!", – заявил Папуашвили.
В ходе акции отмечалось, что судьба Грузии должна решаться не в Москве, Вашингтоне, Брюсселе или Киеве, а в Тбилиси.
В ходе акции отмечалось, что судьба Грузии должна решаться не в Москве, Вашингтоне, Брюсселе или Киеве, а в Тбилиси.