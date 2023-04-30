https://sputnik-georgia.ru/20230430/vpervye-chempionom-mira-po-shakhmatam-stal-kitaets-277197248.html

Впервые чемпионом мира по шахматам стал китаец

Впервые чемпионом мира по шахматам стал китаец

Общий призовой фонд матча составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 млн евро, Непомнящий – 900 тыс. 30.04.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке матча за шахматную корону и стал 17-м чемпионом мира.Шахматисты не сумели выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7-7), после чего противостояние продолжилось на тай-брейке. Первые три партии в рапиде завершились вничью, в четвертой партии Дин Лижэнь одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл тай-брейк со счетом 2,5-1,5.Дин Лижэню 30 лет, первоначально он не должен был сыграть на турнире претендентов, но получил право на участие из-за дисквалификации за поддержку СВО россиянина Сергея Карякина.Непомнящему 32 года, россиянин с 2 795 очками идет вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), Дин Лижэнь – третьим (2788). Россиянин является победителем двух последних розыгрышей турнира претендентов, в 2021 году он проиграл в матче за шахматную корону Карлсену (3,5-7,5).Общий призовой фонд матча составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 млн евро, Непомнящий – 900 тыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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