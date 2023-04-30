https://sputnik-georgia.ru/20230430/vpervye-chempionom-mira-po-shakhmatam-stal-kitaets-277197248.html
Впервые чемпионом мира по шахматам стал китаец
Впервые чемпионом мира по шахматам стал китаец
Общий призовой фонд матча составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 млн евро, Непомнящий – 900 тыс. 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T20:02+0400
2023-04-30T20:02+0400
2023-04-30T21:15+0400
в мире
спорт
новости
шахматы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1e/277197079_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_c0f6138550f61429bef7854714458ddb.jpg
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке матча за шахматную корону и стал 17-м чемпионом мира.Шахматисты не сумели выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7-7), после чего противостояние продолжилось на тай-брейке. Первые три партии в рапиде завершились вничью, в четвертой партии Дин Лижэнь одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл тай-брейк со счетом 2,5-1,5.Дин Лижэню 30 лет, первоначально он не должен был сыграть на турнире претендентов, но получил право на участие из-за дисквалификации за поддержку СВО россиянина Сергея Карякина.Непомнящему 32 года, россиянин с 2 795 очками идет вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), Дин Лижэнь – третьим (2788). Россиянин является победителем двух последних розыгрышей турнира претендентов, в 2021 году он проиграл в матче за шахматную корону Карлсену (3,5-7,5).Общий призовой фонд матча составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 млн евро, Непомнящий – 900 тыс.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/1e/277197079_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ccca8d58df1f7712af1fe6f74b9cd5a3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, спорт, новости, шахматы
в мире, спорт, новости, шахматы
Впервые чемпионом мира по шахматам стал китаец
20:02 30.04.2023 (обновлено: 21:15 30.04.2023)
Общий призовой фонд матча составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 млн евро, Непомнящий – 900 тыс.
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке матча за шахматную корону и стал 17-м чемпионом мира.
Шахматисты не сумели выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7-7), после чего противостояние продолжилось на тай-брейке. Первые три партии в рапиде завершились вничью, в четвертой партии Дин Лижэнь одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл тай-брейк со счетом 2,5-1,5.
Непомнящий завоевал право на титульный матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном после победы в 2022 году на турнире претендентов. Однако норвежец летом прошлого года отказался от защиты звания, соперником россиянина стал Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.
Дин Лижэню 30 лет, первоначально он не должен был сыграть на турнире претендентов, но получил право на участие из-за дисквалификации за поддержку СВО россиянина Сергея Карякина.
Непомнящему 32 года, россиянин с 2 795 очками идет вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), Дин Лижэнь – третьим (2788). Россиянин является победителем двух последних розыгрышей турнира претендентов, в 2021 году он проиграл в матче за шахматную корону Карлсену (3,5-7,5).
Общий призовой фонд матча составляет 2 миллиона евро. Дин Лижэнь за победу получит 1,1 млн евро, Непомнящий – 900 тыс.