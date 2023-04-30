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"Время Ч": маневры Defender 23, контрнаступление ВСУ, атака морских дронов в Черном море
"Время Ч": маневры Defender 23, контрнаступление ВСУ, атака морских дронов в Черном море
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T16:03+0400
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В новом выпуске "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко обсуждаем учения Defender 23, готовящееся контрнаступление ВСУ и атаки беспилотников в Черном море. Являются ли маневры США в Европе прикрытием для украинского контрнаступления? Зачем морские дроны НАТО рвутся к Севастополю? И помогут ли Украине ЗРК Patriot?
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россия, черное море, сша, европа, нато, видео, мультимедиа, видео, в мире
"Время Ч": маневры Defender 23, контрнаступление ВСУ, атака морских дронов в Черном море
16:03 30.04.2023 (обновлено: 22:03 30.04.2023)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко
В новом выпуске "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко обсуждаем учения Defender 23, готовящееся контрнаступление ВСУ и атаки беспилотников в Черном море.
Являются ли маневры США в Европе прикрытием для украинского контрнаступления? Зачем морские дроны НАТО рвутся к Севастополю? И помогут ли Украине ЗРК Patriot?