https://sputnik-georgia.ru/20230430/vremya-ch-manevry-defender-23-kontrnastuplenie-vsu-ataka-morskikh-dronov-v-chernom-more-277198503.html

"Время Ч": маневры Defender 23, контрнаступление ВСУ, атака морских дронов в Черном море

"Время Ч": маневры Defender 23, контрнаступление ВСУ, атака морских дронов в Черном море

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" с Александром Хроленко 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T16:03+0400

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россия

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В новом выпуске "Время Ч" с военным экспертом Александром Хроленко обсуждаем учения Defender 23, готовящееся контрнаступление ВСУ и атаки беспилотников в Черном море. Являются ли маневры США в Европе прикрытием для украинского контрнаступления? Зачем морские дроны НАТО рвутся к Севастополю? И помогут ли Украине ЗРК Patriot?

черное море

сша

европа

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, черное море, сша, европа, нато, видео, мультимедиа, видео, в мире