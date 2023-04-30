https://sputnik-georgia.ru/20230430/zapret-lgbt-i-uvazhenie-suvereniteta--uchastniki-aktsii-v-tbilisi-ozvuchili-trebovaniya-277198990.html

Запрет ЛГБТ и уважение суверенитета – участники акции в Тбилиси озвучили требования

Запрет ЛГБТ и уважение суверенитета – участники акции в Тбилиси озвучили требования

Участники акции выразили озабоченность по поводу поляризации, рисков развития в стране революционного сценария и антигосударственных акций 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T22:32+0400

2023-04-30T22:32+0400

2023-04-30T22:32+0400

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георгий гачечиладзе

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Организаторы и участники акции "Грузия прежде всего" на площади Первой республики в центре Тбилиси озвучили свои требования к власти. Организаторами акции выступили основатели движения "Аи уцноби" певец Георгий Гачечиладзе (Уцноби) и актер Заза Папуашвили. Участники акции настаивают на том, что судьба Грузии должна решаться в Тбилиси, а не в Вашингтоне, Брюсселе, Москве или Киеве. Они выступают против втягивания Грузии в войну. В конце акции участники озвучили восемь требований к власти: "Большое спасибо всем тем людям, которые сегодня зубами защищают этот мир, зубами его держат. Неважно, какого давления стоит сохранение этого мира. И мы знаем, какое давление оказывается на людей. По крайней мере, есть мир, и с этим миром мы должны пройти именно по той золотой середине, пока не достигнем истинной свободы, которую мы так заслужили", – сказал в конце акции ее организатор Георгий Гачечиладзе. Он призвал впредь никому не говорить от имени грузинского народа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, георгий гачечиладзе, тбилиси