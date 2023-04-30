Запрет ЛГБТ и уважение суверенитета – участники акции в Тбилиси озвучили требования
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста сторонников мирной политики Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции выразили озабоченность по поводу поляризации, рисков развития в стране революционного сценария и антигосударственных акций
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Организаторы и участники акции "Грузия прежде всего" на площади Первой республики в центре Тбилиси озвучили свои требования к власти.
Организаторами акции выступили основатели движения "Аи уцноби" певец Георгий Гачечиладзе (Уцноби) и актер Заза Папуашвили. Участники акции настаивают на том, что судьба Грузии должна решаться в Тбилиси, а не в Вашингтоне, Брюсселе, Москве или Киеве. Они выступают против втягивания Грузии в войну.
В конце акции участники озвучили восемь требований к власти:
1.Мы требуем от власти обеспечить исполнение закона одинаково по отношению ко всем, независимо от политической, сексуальной или иной ориентации! Мы не признаем ничьих привилегий перед законом!
2.Мы решили, что в случае поляризации и политического кризиса грузинскому народу должна быть предоставлена возможность выразить свое мнение при помощи плебисцита во избежание революций и дестабилизации.
3.Просим власть Грузии дать политико-правовую оценку диктаторскому режиму Национального движения в 2004-2012 гг. и обеспечить его соблюдение соответствующими правовыми механизмами.
4.Власть должна позаботиться о проведении суверенной экономической политики, которая устранит безработицу, низкую заработную плату и бедность.
5.Требуем от политиков Евросоюза и других стран уважать государственный суверенитет Грузии и категорически не вмешиваться во внутренние общественно-политические дела. Отношения между сторонами должны основываться на уважении и партнерстве.
6.Ввести фундаментальное образование в школах. Идеологическая обработка молодежи в образовательных учреждениях должна быть остановлена.
7.Должна быть реализована эффективная государственная программа по исправлению демографической ситуации.
8.Пропаганда ЛГБТ должна быть запрещена законом.
"Большое спасибо всем тем людям, которые сегодня зубами защищают этот мир, зубами его держат. Неважно, какого давления стоит сохранение этого мира. И мы знаем, какое давление оказывается на людей. По крайней мере, есть мир, и с этим миром мы должны пройти именно по той золотой середине, пока не достигнем истинной свободы, которую мы так заслужили", – сказал в конце акции ее организатор Георгий Гачечиладзе.
Он призвал впредь никому не говорить от имени грузинского народа.