https://sputnik-georgia.ru/20230430/zaschitniki-mirnoy-politiki-gruzii-proveli-aktsiyu-protesta-v-tbilisi---video-277199387.html

Защитники мирной политики Грузии провели акцию протеста в Тбилиси - видео

Защитники мирной политики Грузии провели акцию протеста в Тбилиси - видео

Акция под лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего" состоялась в воскресенье вечером в центре Тбилиси на площади Первой республики... 30.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-30T22:24+0400

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Участники митинга стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру "Наполи" против "Салертины" и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия. На сцене был установлен большой экран, на котором шла трансляция игры 32 тура серии А. Затем на площади Первой Республики прошел митинг. Митингующие выступили против смены власти в стране, антигосударственных акций и развития в стране революционного сценария. Собравшиеся отмечали, что Запад действует против интересов грузинского народа и оказывает давление на нацию, так как западным политикам все равно, чего хотят грузины.

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