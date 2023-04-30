https://sputnik-georgia.ru/20230430/zaschitniki-mirnoy-politiki-gruzii-proveli-aktsiyu-protesta-v-tbilisi---video-277199387.html
Защитники мирной политики Грузии провели акцию протеста в Тбилиси - видео
Защитники мирной политики Грузии провели акцию протеста в Тбилиси - видео
Акция под лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего" состоялась в воскресенье вечером в центре Тбилиси на площади Первой республики... 30.04.2023, Sputnik Грузия
2023-04-30T22:24+0400
2023-04-30T22:24+0400
2023-04-30T22:24+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
акции протеста
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Участники митинга стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру "Наполи" против "Салертины" и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия. На сцене был установлен большой экран, на котором шла трансляция игры 32 тура серии А. Затем на площади Первой Республики прошел митинг. Митингующие выступили против смены власти в стране, антигосударственных акций и развития в стране революционного сценария. Собравшиеся отмечали, что Запад действует против интересов грузинского народа и оказывает давление на нацию, так как западным политикам все равно, чего хотят грузины.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, видео
Защитники мирной политики Грузии провели акцию протеста в Тбилиси - видео
Акция под лозунгами "Нет войне", "Мир нашей стране", "Грузия прежде всего" состоялась в воскресенье вечером в центре Тбилиси на площади Первой республики. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция.
Участники митинга стали собираться на площади с 17:00, чтобы вместе посмотреть игру "Наполи" против "Салертины" и поддержать неаполитанского грузина Хвичу Кварацхелия. На сцене был установлен большой экран, на котором шла трансляция игры 32 тура серии А. Затем на площади Первой Республики прошел митинг.
Митингующие выступили против смены власти в стране, антигосударственных акций и развития в стране революционного сценария. Собравшиеся отмечали, что Запад действует против интересов грузинского народа и оказывает давление на нацию, так как западным политикам все равно, чего хотят грузины.