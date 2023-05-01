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Беспрецедентный случай: Нуца Бузаладзе о своем участии в American Idol
Беспрецедентный случай: Нуца Бузаладзе о своем участии в American Idol
Грузинская исполнительница прошла в топ-12 лучших конкурсантов проекта, но дальше не набрала необходимого количества голосов 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T13:32+0400
2023-05-01T13:32+0400
2023-05-01T13:41+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе стала первой иностранной участницей в истории проекта American Idol. Накануне Нуца Бузаладзе не смогла пройти на следующий этап проекта – топ-10 участников, так как не набрала достаточное количество зрительских голосов. В связи с этим Нуца опубликовала пост в соцсети, где поблагодарила всех за поддержку, отметив, что нисколько не расстроена результатами. В завершении грузинка отметила, что сейчас полна энергии, мотивации и уже готова к следующим шагам в карьере. Бузаладзе пообещала, что ее имя будут слышать чаще и намного масштабнее. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, нуца бузаладзе
Беспрецедентный случай: Нуца Бузаладзе о своем участии в American Idol
13:32 01.05.2023 (обновлено: 13:41 01.05.2023)
Грузинская исполнительница прошла в топ-12 лучших конкурсантов проекта, но дальше не набрала необходимого количества голосов
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе стала первой иностранной участницей в истории проекта American Idol.
Накануне Нуца Бузаладзе не смогла пройти на следующий этап проекта – топ-10 участников, так как не набрала достаточное количество зрительских голосов.
В связи с этим Нуца опубликовала пост в соцсети, где поблагодарила всех за поддержку, отметив, что нисколько не расстроена результатами.
"Я очень благодарна проекту, что был допущен такой прецедент и в моем лице конкурс принял не местного конкурсанта. В проекте American Idol это произошло впервые и достигнутый нами результат – победа в прямом смысле этого слова", – написала Бузаладзе.
В завершении грузинка отметила, что сейчас полна энергии, мотивации и уже готова к следующим шагам в карьере. Бузаладзе пообещала, что ее имя будут слышать чаще и намного масштабнее.
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.