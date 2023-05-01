https://sputnik-georgia.ru/20230501/bespretsedentnyy-sluchay-nutsa-buzaladze-o-svoem-uchastii-v-american-idol-277228626.html

Беспрецедентный случай: Нуца Бузаладзе о своем участии в American Idol

Беспрецедентный случай: Нуца Бузаладзе о своем участии в American Idol

Грузинская исполнительница прошла в топ-12 лучших конкурсантов проекта, но дальше не набрала необходимого количества голосов 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T13:32+0400

2023-05-01T13:32+0400

2023-05-01T13:41+0400

новости

грузия

нуца бузаладзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/01/277228197_0:0:1441:810_1920x0_80_0_0_22f465e4451d0816176b0496054889f8.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе стала первой иностранной участницей в истории проекта American Idol. Накануне Нуца Бузаладзе не смогла пройти на следующий этап проекта – топ-10 участников, так как не набрала достаточное количество зрительских голосов. В связи с этим Нуца опубликовала пост в соцсети, где поблагодарила всех за поддержку, отметив, что нисколько не расстроена результатами. В завершении грузинка отметила, что сейчас полна энергии, мотивации и уже готова к следующим шагам в карьере. Бузаладзе пообещала, что ее имя будут слышать чаще и намного масштабнее. Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, нуца бузаладзе