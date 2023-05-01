https://sputnik-georgia.ru/20230501/den-gruzinskogo-kino-otmetyat-po-vsey-gruzii-277171444.html

День грузинского кино отметят по всей Грузии

День грузинского кино отметят по всей Грузии

В этом году страна празднует 115-летие грузинского кинематографа 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T07:32+0400

2023-05-01T07:32+0400

2023-05-01T07:32+0400

кино

кино

грузинское кино

грузинское кино

триумф грузинского кино

грузия

культура

новости

австрия

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22989/34/229893404_0:303:2564:1745_1920x0_80_0_0_4c112cd14a1cc80db2eed06b0327d330.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. День грузинского кино отметят киномарафоном по городам Грузии 15 мая, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии. Юбилей грузинского кинематографа, а именно 115-летие, страна отпразднует марафоном фильмов из сокровищницы отечественного кино. Программу показов выбирали сами зрители путем открытого опроса. Так, в программу Дня грузинского кино вошли следующие картины: Кинопоказы пройдут в двух кинотеатрах Тбилиси и 16 городах Грузии. Отмечается, что к киномарафону присоединились посольства Грузии в Нидерландах, Австрии, Малайзии и Норвегии, поэтому 15 мая зрители в этих странах тоже смогут увидеть грузинские фильмы. Посещение кинопоказов будет бесплатным, а все фильмы, участвующие в программе, будут представлены с английскими субтитрами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

австрия

нидерланды

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, триумф грузинского кино, грузия, культура, новости, австрия, нидерланды, тбилиси, резо эсадзе, эльдар шенгелая