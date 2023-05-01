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День грузинского кино отметят по всей Грузии
День грузинского кино отметят по всей Грузии
В этом году страна празднует 115-летие грузинского кинематографа 01.05.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. День грузинского кино отметят киномарафоном по городам Грузии 15 мая, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии. Юбилей грузинского кинематографа, а именно 115-летие, страна отпразднует марафоном фильмов из сокровищницы отечественного кино. Программу показов выбирали сами зрители путем открытого опроса. Так, в программу Дня грузинского кино вошли следующие картины: Кинопоказы пройдут в двух кинотеатрах Тбилиси и 16 городах Грузии. Отмечается, что к киномарафону присоединились посольства Грузии в Нидерландах, Австрии, Малайзии и Норвегии, поэтому 15 мая зрители в этих странах тоже смогут увидеть грузинские фильмы. Посещение кинопоказов будет бесплатным, а все фильмы, участвующие в программе, будут представлены с английскими субтитрами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, триумф грузинского кино, грузия, культура, новости, австрия, нидерланды, тбилиси, резо эсадзе, эльдар шенгелая
кино, кино, грузинское кино, грузинское кино, триумф грузинского кино, грузия, культура, новости, австрия, нидерланды, тбилиси, резо эсадзе, эльдар шенгелая

День грузинского кино отметят по всей Грузии

07:32 01.05.2023
© photo: Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма режиссера Эльдара Шенгелая "Мачеха Саманишвили".
Кадр из фильма режиссера Эльдара Шенгелая Мачеха Саманишвили. - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2023
© photo: Sputnik / РИА Новости
/
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В этом году страна празднует 115-летие грузинского кинематографа
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. День грузинского кино отметят киномарафоном по городам Грузии 15 мая, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Юбилей грузинского кинематографа, а именно 115-летие, страна отпразднует марафоном фильмов из сокровищницы отечественного кино. Программу показов выбирали сами зрители путем открытого опроса.
© Сourtesy of Georgian National Film CenterКадр из фильма "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе
Кадр из фильма Что мы видим, когда смотрим на небо Александра Коберидзе - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
Кадр из фильма "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе
© Сourtesy of Georgian National Film Center
Так, в программу Дня грузинского кино вошли следующие картины:
1.
"Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми", режиссер – Васил Амашукели;
2.
"Моя бабушка", режиссер – Котэ Микаберидзе;
3.
"Джим Шванте", режиссер – Михаил Калатозишвили;
4.
"Кето и Котэ", режиссеры – Вахтанг Таблиашвили, Шалва Гедеванишвили;
5.
"Большая зеленая долина", режиссер – Мераб Кокочашвили;
6.
"Любовь с первого взгляда", режиссер – Резо Эсадзе;
7.
"Голубые горы, или Неправдоподобная история", режиссер – Эльдар Шенгелая;
8.
"Солнце неспящих", режиссер – Темур Баблуани;
9.
"Три дома", режиссер – Заза Урушадзе;
10.
"Что мы видим, когда смотрим на небо" – режиссер Александр Коберидзе.
Кинопоказы пройдут в двух кинотеатрах Тбилиси и 16 городах Грузии.
© Фото: архивСесиль Такаишвили с актерами и съемочной группой фильма "Голубые горы"
Сесиль Такаишвили с актерами и съемочной группой фильма Голубые горы - Sputnik Грузия, 1920, 29.04.2023
Сесиль Такаишвили с актерами и съемочной группой фильма "Голубые горы"
© Фото: архив
Отмечается, что к киномарафону присоединились посольства Грузии в Нидерландах, Австрии, Малайзии и Норвегии, поэтому 15 мая зрители в этих странах тоже смогут увидеть грузинские фильмы.
Посещение кинопоказов будет бесплатным, а все фильмы, участвующие в программе, будут представлены с английскими субтитрами.
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