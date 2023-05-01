День грузинского кино отметят по всей Грузии
© photo: Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма режиссера Эльдара Шенгелая "Мачеха Саманишвили".
© photo: Sputnik / РИА Новости/
В этом году страна празднует 115-летие грузинского кинематографа
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. День грузинского кино отметят киномарафоном по городам Грузии 15 мая, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Юбилей грузинского кинематографа, а именно 115-летие, страна отпразднует марафоном фильмов из сокровищницы отечественного кино. Программу показов выбирали сами зрители путем открытого опроса.
© Сourtesy of Georgian National Film CenterКадр из фильма "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе
Кадр из фильма "Что мы видим, когда смотрим на небо" Александра Коберидзе
© Сourtesy of Georgian National Film Center
Так, в программу Дня грузинского кино вошли следующие картины:
1."Путешествие Акакия Церетели в Рача-Лечхуми", режиссер – Васил Амашукели;
2."Моя бабушка", режиссер – Котэ Микаберидзе;
3."Джим Шванте", режиссер – Михаил Калатозишвили;
4."Кето и Котэ", режиссеры – Вахтанг Таблиашвили, Шалва Гедеванишвили;
5."Большая зеленая долина", режиссер – Мераб Кокочашвили;
6."Любовь с первого взгляда", режиссер – Резо Эсадзе;
7."Голубые горы, или Неправдоподобная история", режиссер – Эльдар Шенгелая;
8."Солнце неспящих", режиссер – Темур Баблуани;
9."Три дома", режиссер – Заза Урушадзе;
10."Что мы видим, когда смотрим на небо" – режиссер Александр Коберидзе.
Кинопоказы пройдут в двух кинотеатрах Тбилиси и 16 городах Грузии.
© Фото: архивСесиль Такаишвили с актерами и съемочной группой фильма "Голубые горы"
Сесиль Такаишвили с актерами и съемочной группой фильма "Голубые горы"
© Фото: архив
Отмечается, что к киномарафону присоединились посольства Грузии в Нидерландах, Австрии, Малайзии и Норвегии, поэтому 15 мая зрители в этих странах тоже смогут увидеть грузинские фильмы.
Посещение кинопоказов будет бесплатным, а все фильмы, участвующие в программе, будут представлены с английскими субтитрами.