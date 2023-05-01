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Грузинские гандболисты впервые сыграют на чемпионате Европы

Грузинские гандболисты впервые сыграют на чемпионате Европы

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 10 по 28 января 2024 года 01.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Сборная Грузии по гандболу в последнем матче отборочного этапа чемпионата Европы обыграла команду Венгрии со счетом 31:30 и впервые сыграет на континентальном первенстве. В первой половине встречи грузинские гандболисты добились преимущества в три мяча – 17:14. Второй тайм получился очень напряженным, за три минуты до конца матча Грузия проигрывала 28:30. Команде удалось сравнять счет благодаря голам Арсенашвили и Глевандзе. Последний еще и реализовал 7-метровый и зафексировал окончательный результат в матче – 31:30. Первое место в шестой группе заняла сборная Венгрии с 10 очками, на втором месте команда Швейцарии с восемью очками, на третьем Грузия – четыре очка. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 10 по 28 января 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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