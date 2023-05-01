https://sputnik-georgia.ru/20230501/gruziya-predstavila-na-mezhdunarodnoy-vystavke-v-dubai-turisticheskiy-potentsial-277248745.html

Грузия представила на международной выставке в Дубай туристический потенциал

Грузия представила на международной выставке в Дубай туристический потенциал

Страны Персидского залива являются очень важным целевым рынком для Грузии, заявила глава администрации туризма 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T22:46+0400

2023-05-01T22:46+0400

2023-05-01T22:55+0400

грузия

туризм

экономика

новости

дубай

национальная администрация туризма грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23669/06/236690642_0:249:3600:2274_1920x0_80_0_0_654efbf510d9f0f58d6b2a1eeceac816.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузия принимает участие в международной туристической выставке Дубая "ATM Dubai 2023", сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. На одной из самых крупных выставок Ближнего Востока вместе с администрацией туризма Грузии представлены еще 52 грузинских туристических компаний и гостиниц. Из Грузии в выставке также принимают участие Департамент туризма и курортов Аджарии, Организация управления места назначения Имерети и мэрия Тбилиси. На выставке присутствует глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В рамках выставки представители Национальной администрации туризма Грузии проводят встречи с членами крупнейших туристических компаний и авиакомпаний стран Персидского залива. "Страны Персидского залива являются для нас очень важным целевым рынком, и, соответственно, в этом году, летом, мы ждем в Грузию очень много туристов", – заявила глава администрации туризма Майя Омиадзе. В международной турвыставке Дубая принимают участие более 2 тысяч компаний из более 150 стран мира. Выставку посещают более 34 тысяч визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

дубай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, туризм, экономика, новости, дубай, национальная администрация туризма грузии