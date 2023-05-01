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Грузия представила на международной выставке в Дубай туристический потенциал
Грузия представила на международной выставке в Дубай туристический потенциал
Страны Персидского залива являются очень важным целевым рынком для Грузии, заявила глава администрации туризма 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T22:46+0400
2023-05-01T22:46+0400
2023-05-01T22:55+0400
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национальная администрация туризма грузии
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузия принимает участие в международной туристической выставке Дубая "ATM Dubai 2023", сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма. На одной из самых крупных выставок Ближнего Востока вместе с администрацией туризма Грузии представлены еще 52 грузинских туристических компаний и гостиниц. Из Грузии в выставке также принимают участие Департамент туризма и курортов Аджарии, Организация управления места назначения Имерети и мэрия Тбилиси. На выставке присутствует глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. В рамках выставки представители Национальной администрации туризма Грузии проводят встречи с членами крупнейших туристических компаний и авиакомпаний стран Персидского залива. "Страны Персидского залива являются для нас очень важным целевым рынком, и, соответственно, в этом году, летом, мы ждем в Грузию очень много туристов", – заявила глава администрации туризма Майя Омиадзе. В международной турвыставке Дубая принимают участие более 2 тысяч компаний из более 150 стран мира. Выставку посещают более 34 тысяч визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, туризм, экономика, новости, дубай, национальная администрация туризма грузии
грузия, туризм, экономика, новости, дубай, национальная администрация туризма грузии
Грузия представила на международной выставке в Дубай туристический потенциал
22:46 01.05.2023 (обновлено: 22:55 01.05.2023)
Страны Персидского залива являются очень важным целевым рынком для Грузии, заявила глава администрации туризма
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Грузия принимает участие в международной туристической выставке Дубая "ATM Dubai 2023", сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма.
На одной из самых крупных выставок Ближнего Востока вместе с администрацией туризма Грузии представлены еще 52 грузинских туристических компаний и гостиниц.
Из Грузии в выставке также принимают участие Департамент туризма и курортов Аджарии, Организация управления места назначения Имерети и мэрия Тбилиси. На выставке присутствует глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
"Я уверена, что эта выставка будет очередным успехом для нашей страны и узнаваемость Грузии еще больше увеличится в странах Персидского залива, это положительно отразится на рост туристических визитов из региона в нашу страну", – заявила замминистра экономического развития Мариам Квривишвили.
В рамках выставки представители Национальной администрации туризма Грузии проводят встречи с членами крупнейших туристических компаний и авиакомпаний стран Персидского залива.
"Страны Персидского залива являются для нас очень важным целевым рынком, и, соответственно, в этом году, летом, мы ждем в Грузию очень много туристов", – заявила глава администрации туризма Майя Омиадзе.
В международной турвыставке Дубая принимают участие более 2 тысяч компаний из более 150 стран мира. Выставку посещают более 34 тысяч визитеров.