https://sputnik-georgia.ru/20230501/kakie-dokhody-poluchila-gruziya-ot-turizma-s-nachala-goda---novye-dannye-277206785.html
Какие доходы получила Грузия от туризма с начала года – новые данные
Какие доходы получила Грузия от туризма с начала года – новые данные
Доходы за первый квартал 2023 года на 37,5% превысили рекордные показатели 2019 года 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T09:01+0400
2023-05-01T09:01+0400
2023-05-01T09:58+0400
грузия
туризм
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национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2023 года составили 795,4 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии. Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом – пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года. По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 31 марта 2023 года доходы выросли на 102%. Кроме того, доходы за первый квартал 2023 года на 37,5% превысили рекордные показатели 2019 года. Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2023 года потратили визитеры из России – 266,4 миллиона долларов. При этом в первом квартале 2023 года доход от граждан России за год вырос на 293,5%, доход от граждан Турции – на 136%, а доход от граждан ЕС – на 64,9%. Визиты в Грузию Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,2 миллиона. Грузия за три месяца 2023 года восстановила показатели 2019 года на 74,7%. Из общего числа визитов, 845,3 тысячи были туристическими, что на 83,8 % больше, чем в январе-марте 2022 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 95,8%. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2022 года осуществили граждане России. Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона. В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов. Что касается 2022 года доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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грузия, туризм, новости, экономика, национальный банк грузии, статистика
грузия, туризм, новости, экономика, национальный банк грузии, статистика
Какие доходы получила Грузия от туризма с начала года – новые данные
09:01 01.05.2023 (обновлено: 09:58 01.05.2023)
Доходы за первый квартал 2023 года на 37,5% превысили рекордные показатели 2019 года
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников за первый квартал 2023 года составили 795,4 миллиона долларов, говорится в материалах на сайте Национального банка Грузии.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. К началу 2023 года показатели туризма удалось восстановить до 58% по сравнению с 2019 годом – пиком туризма в Грузии, при этом доходы от туризма за 2022 год превысили показатели 2019 года.
По данным Нацбанка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 31 марта 2023 года доходы выросли на 102%. Кроме того, доходы за первый квартал 2023 года на 37,5% превысили рекордные показатели 2019 года.
Наибольшую сумму в период с 1 января по 31 марта 2023 года потратили визитеры из России – 266,4 миллиона долларов.
Сколько потратили туристы в Грузии
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
266,4
256 787
Турция
96,3
216 391
Евросоюз
73,2
54 683
Израиль
60,8
44 788
Украина
56,2
31 689
При этом в первом квартале 2023 года доход от граждан России за год вырос на 293,5%, доход от граждан Турции – на 136%, а доход от граждан ЕС – на 64,9%.
Визиты в Грузию
Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2023 года выросло на 109,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,2 миллиона.
Грузия за три месяца 2023 года восстановила показатели 2019 года на 74,7%.
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию в январе-марте 2023 года
Страна
Число визитов, тысяч
Рост, %
Россия
256,8
257,7
Турция
216,4
108,5
Армения
182,5
209,6
Израиль
44,8
52,7
Азербайджан
40,4
37,5
Из общего числа визитов, 845,3 тысячи были туристическими, что на 83,8 % больше, чем в январе-марте 2022 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 95,8%.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2022 года осуществили граждане России.
Какие доходы получила Грузия от туризма в прошлые годы
В допандемийном 2019 году Грузия побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов, при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.
В 2021 году туризм принес Грузии 1,2 миллиарда долларов. Всего в 2021 году в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов.
Что касается 2022 года доход от туристов составил более 3,5 миллиарда долларов. В целом в течение 2022 года Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников.