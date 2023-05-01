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Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли дедушка и внук
Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли дедушка и внук
Легковой автомобиль врезался в мужчину с ребенком, когда они переходили улицу 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T23:08+0400
2023-05-01T23:08+0400
2023-05-01T23:08+0400
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ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Восьмилетний ребенок и мужчина средних лет погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Патара Поти в Хобском муниципалитете (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает Первый канал. По распространенной в СМИ информации, погибли дедушка с внуком. Легковой автомобиль врезался в них, когда они переходили улицу. По приезде экипажа скорой медпомощи мужчина и ребенок были уже мертвы. На месте происшествия мобилизована полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, дтп
грузия, новости, происшествия, дтп
Кровавое ДТП на западе Грузии – погибли дедушка и внук
Легковой автомобиль врезался в мужчину с ребенком, когда они переходили улицу
ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Восьмилетний ребенок и мужчина средних лет погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Патара Поти в Хобском муниципалитете (регион Самегрело-Земо Сванети), сообщает Первый канал.
По распространенной в СМИ информации, погибли дедушка с внуком. Легковой автомобиль врезался в них, когда они переходили улицу.
По приезде экипажа скорой медпомощи мужчина и ребенок были уже мертвы.
На месте происшествия мобилизована полиция.