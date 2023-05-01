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МВФ: идет постепенный отказ от использования доллара, но пока альтернативы ему нет

МВФ: идет постепенный отказ от использования доллара, но пока альтернативы ему нет

По словам главы МВФ, это одна из тем, которые вызывают ее обеспокоенность 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T21:37+0400

2023-05-01T21:37+0400

2023-05-01T21:37+0400

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ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что фиксирует постепенный отказ от использования американского доллара, однако не видит альтернативы валюте США в ближайшее время. Директор-распорядитель МВФ в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена отметила, что это одна из тем, которые вызывают ее обеспокоенность.Таким образом она прокомментировала перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе в будущем.Как ранее сообщалось, финансовые аналитики не исключают, что потенциальный банковский кризис на Западе может перейти в экономический и привести, помимо прочего, к ускорению дедолларизации денежного обращения в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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