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МВФ: идет постепенный отказ от использования доллара, но пока альтернативы ему нет
МВФ: идет постепенный отказ от использования доллара, но пока альтернативы ему нет
По словам главы МВФ, это одна из тем, которые вызывают ее обеспокоенность 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T21:37+0400
2023-05-01T21:37+0400
2023-05-01T21:37+0400
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ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что фиксирует постепенный отказ от использования американского доллара, однако не видит альтернативы валюте США в ближайшее время. Директор-распорядитель МВФ в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена отметила, что это одна из тем, которые вызывают ее обеспокоенность.Таким образом она прокомментировала перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе в будущем.Как ранее сообщалось, финансовые аналитики не исключают, что потенциальный банковский кризис на Западе может перейти в экономический и привести, помимо прочего, к ускорению дедолларизации денежного обращения в мире.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, сша, мвф, доллар
в мире, новости, экономика, сша, мвф, доллар
МВФ: идет постепенный отказ от использования доллара, но пока альтернативы ему нет
По словам главы МВФ, это одна из тем, которые вызывают ее обеспокоенность
ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что фиксирует постепенный отказ от использования американского доллара, однако не видит альтернативы валюте США в ближайшее время.
Директор-распорядитель МВФ в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена отметила, что это одна из тем, которые вызывают ее обеспокоенность.
"Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время", – сказала Георгиева в ходе дискуссии на площадке аналитического Института Милкена в Вашингтоне.
Таким образом она прокомментировала перспективы использования американской валюты в глобальном масштабе в будущем.
Как ранее сообщалось, финансовые аналитики не исключают, что потенциальный банковский кризис на Западе может перейти в экономический и привести, помимо прочего, к ускорению дедолларизации денежного обращения в мире.