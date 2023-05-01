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Пошлина на экспорт нефти выросла в России
Пошлина на экспорт нефти выросла в России
Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 марта по 14 апреля составила 51,15 доллара за баррель 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T08:02+0400
2023-05-01T08:02+0400
2023-05-01T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая повышается на символические 0,1 доллара - до 14,4 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну, на темные - повысится до 14,4 доллара с 14,3 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,3 доллара, прямогонного (нафта) - 7,9 доллара. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ с 1 мая останется нулевой. Пошлина на кокс составит 0,9 доллара за тонну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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в мире, россия, новости, экономика, цены на нефть
в мире, россия, новости, экономика, цены на нефть
Пошлина на экспорт нефти выросла в России
Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 марта по 14 апреля составила 51,15 доллара за баррель
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая повышается на символические 0,1 доллара - до 14,4 доллара за тонну, следует из данных Минэкономразвития.
"Средняя цена нефти Urals, основной российской экспортной марки, за период с 15 марта по 14 апреля составила 51,15 доллара за баррель, или 373,4 доллара за тонну. Месяцем ранее баррель Urals стоил 50,8 доллара", - сообщило РИА Новости
.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит 4,2 доллара за тонну, на темные - повысится до 14,4 доллара с 14,3 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина составит 4,3 доллара, прямогонного (нафта) - 7,9 доллара.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ с 1 мая останется нулевой. Пошлина на кокс составит 0,9 доллара за тонну.