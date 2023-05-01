https://sputnik-georgia.ru/20230501/prekraschen-tranzit-gaza-cherez-gruziyu-iz-rossii-v-armeniyu-277234198.html

Прекращен транзит газа через Грузию из России в Армению

Прекращен транзит газа через Грузию из России в Армению

Газоснабжение жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов страны 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T16:26+0400

2023-05-01T16:26+0400

2023-05-01T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Подача природного газа из России в Армению прекращена из-за ремонтных работ на газопроводе, сообщила компания "Газпром Армения".В это время бесперебойное и надежное газоснабжение жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов страны, подчеркнули в компании."Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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