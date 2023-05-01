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Прекращен транзит газа через Грузию из России в Армению
Прекращен транзит газа через Грузию из России в Армению
Газоснабжение жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов страны 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T16:26+0400
2023-05-01T16:26+0400
2023-05-01T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Подача природного газа из России в Армению прекращена из-за ремонтных работ на газопроводе, сообщила компания "Газпром Армения".В это время бесперебойное и надежное газоснабжение жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов страны, подчеркнули в компании."Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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новости, россия, экономика, грузия, армения, газпром
новости, россия, экономика, грузия, армения, газпром
Прекращен транзит газа через Грузию из России в Армению
Газоснабжение жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов страны
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Подача природного газа из России в Армению прекращена из-за ремонтных работ на газопроводе, сообщила компания "Газпром Армения".
"С 08:00 часов 1 мая до 20:00 часов 4 мая на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье" диаметром 1 400 мм на территории Ставропольского края РФ будут проведены плановые ремонтные работы, в связи с чем будет приостановлена подача природного газа в Армению по указанному газопроводу", – говорится в сообщении компании.
В это время бесперебойное и надежное газоснабжение жителей Армении будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов страны, подчеркнули в компании.
"Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок страны.