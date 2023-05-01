https://sputnik-georgia.ru/20230501/prestupnost-v-gruzii-skolkikh-nakazali-277184870.html

Преступность в Грузии: скольких наказали

Преступность в Грузии: скольких наказали

Наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. В январе-марте 2023 года к уголовной ответственности были привлечены 5 240 человек, из которых 399 отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (1 837), Аджарии (776), а также в Имерети и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (625). Пострадавшими от различных преступлений в январе-марте были признаны 4 820 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 366 несовершеннолетних и 439 пенсионеров. Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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