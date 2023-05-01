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Преступность в Грузии: скольких наказали
Преступность в Грузии: скольких наказали
Наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T07:01+0400
2023-05-01T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. В январе-марте 2023 года к уголовной ответственности были привлечены 5 240 человек, из которых 399 отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (1 837), Аджарии (776), а также в Имерети и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (625). Пострадавшими от различных преступлений в январе-марте были признаны 4 820 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 366 несовершеннолетних и 439 пенсионеров. Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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тбилиси, аджария, имерети, сакстат, происшествия, грузия, новости, тюрьма, преступность в грузии
тбилиси, аджария, имерети, сакстат, происшествия, грузия, новости, тюрьма, преступность в грузии
Преступность в Грузии: скольких наказали
07:01 01.05.2023 (обновлено: 07:57 01.05.2023)
Наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. В январе-марте 2023 года к уголовной ответственности были привлечены 5 240 человек, из которых 399 отбывали условный срок, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, наибольшее число обвиненных в различных преступлениях привлечено к ответственности в Тбилиси (1 837), Аджарии (776), а также в Имерети и Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (625).
Из общего числа обвиняемых 25-ти предъявлены обвинения в убийстве, 672 – в семейном насилии, 54 – в нанесении тяжких повреждений, 19 – в изнасиловании, 23 – в половом акте с лицом младше 16 лет, 734 – в угрозах, 990 – в воровстве, 811 – в преступлениях, связанных с наркотиками, а 56 – за служебные преступления.
Пострадавшими от различных преступлений в январе-марте были признаны 4 820 человек, из которых большинство в возрасте от 25 до 45 лет. Кроме того, от различных преступлений пострадали 366 несовершеннолетних и 439 пенсионеров.
Из общего числа пострадавших 8,7% составляют иностранные граждане.