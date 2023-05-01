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Профсоюзы Грузии отметили День трудящихся 1 мая – фото
Профсоюзы Грузии отметили День трудящихся 1 мая – фото
Представители и активисты профсоюзов Грузии провели 1 мая в Международный день солидарности трудящихся шествие в центре Тбилиси. Как проходила акция – смотрите... 01.05.2023, Sputnik Грузия
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Участники шествия прошли от площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания парламента страны. Затем у высшего законодательного органа состоялся митинг.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, профсоюзы, объединение профсоюзов грузии, объединенные профсоюзы грузии, акции протеста, акции, фото
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, профсоюзы, объединение профсоюзов грузии, объединенные профсоюзы грузии, акции протеста, акции, фото

Профсоюзы Грузии отметили День трудящихся 1 мая – фото

22:48 01.05.2023 (обновлено: 23:01 01.05.2023)
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Представители и активисты профсоюзов Грузии провели 1 мая в Международный день солидарности трудящихся шествие в центре Тбилиси. Как проходила акция – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
Участники шествия прошли от площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания парламента страны. Затем у высшего законодательного органа состоялся митинг.
© photo: Sputnik / Stringer

Представители профсоюзов Грузии собрались вначале на площади Республики.

Представители профсоюзов Грузии собрались вначале на площади Республики. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Представители профсоюзов Грузии собрались вначале на площади Республики.

© photo: Sputnik / Stringer

Затем они провели шествие по проспекту Руставели.

Затем они провели шествие по проспекту Руставели. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Затем они провели шествие по проспекту Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Профсоюзы Грузии каждый год 1 мая проводят акции в центре Тбилиси.

Профсоюзы Грузии каждый год 1 мая проводят акции в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Профсоюзы Грузии каждый год 1 мая проводят акции в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя в стране 1 мая уже давно не является выходным днем, профсоюзы всегда отмечают эту дату.

Хотя в стране 1 мая уже давно не является выходным днем, профсоюзы всегда отмечают эту дату. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя в стране 1 мая уже давно не является выходным днем, профсоюзы всегда отмечают эту дату.

© photo: Sputnik / Stringer

В этот раз акция прошла даже шумнее, чем обычно. Шествие сопровождали не только барабанщики, но и курьеры служб доставки на мотороллерах.

В этот раз акция прошла даже шумнее, чем обычно. Шествие сопровождали не только барабанщики, но и курьеры служб доставки на мотороллерах. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

В этот раз акция прошла даже шумнее, чем обычно. Шествие сопровождали не только барабанщики, но и курьеры служб доставки на мотороллерах.

© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи людей приняли участие в акции.

Тысячи людей приняли участие в акции. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Тысячи людей приняли участие в акции.

© photo: Sputnik / Stringer

Профсоюзы Грузии напомнили общественности о значении 1 мая и в целом о важности защиты трудовых прав людей.

Профсоюзы Грузии напомнили общественности о значении 1 мая и в целом о важности защиты трудовых прав людей. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Профсоюзы Грузии напомнили общественности о значении 1 мая и в целом о важности защиты трудовых прав людей.

© video: Sputnik / Stringer

Участники шествия также выдвинули целый ряд требований к правительству Грузии.

Участники шествия также выдвинули целый ряд требований к правительству Грузии. - Sputnik Грузия
8/12
© video: Sputnik / Stringer

Участники шествия также выдвинули целый ряд требований к правительству Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Среди участников шествия были люди разных возрастов и профессий.

Среди участников шествия были люди разных возрастов и профессий. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Среди участников шествия были люди разных возрастов и профессий.

© photo: Sputnik / Stringer

У здания парламента страны по окончании шествия состоялся митинг.

У здания парламента страны по окончании шествия состоялся митинг. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

У здания парламента страны по окончании шествия состоялся митинг.

© video: Sputnik / Stringer

Акция профсоюзов Грузии прошла мирно и в спокойной обстановке.

Акция профсоюзов Грузии прошла мирно и в спокойной обстановке. - Sputnik Грузия
11/12
© video: Sputnik / Stringer

Акция профсоюзов Грузии прошла мирно и в спокойной обстановке.

© video: Sputnik / Stringer

Среди требований профсоюзов к правительству Грузии были: установить достойную минимальную зарплату для всех рабочих и прогрессивное налогообложение для богатых, выдавать пособия по безработице, бороться с гендерным неравенством и устранить разницу в оплате труда женщин и мужчин.

Среди требований профсоюзов к правительству Грузии были: установить достойную минимальную зарплату для всех рабочих и прогрессивное налогообложение для богатых, выдавать пособия по безработице, бороться с гендерным неравенством и устранить разницу в оплате труда женщин и мужчин. - Sputnik Грузия
12/12
© video: Sputnik / Stringer

Среди требований профсоюзов к правительству Грузии были: установить достойную минимальную зарплату для всех рабочих и прогрессивное налогообложение для богатых, выдавать пособия по безработице, бороться с гендерным неравенством и устранить разницу в оплате труда женщин и мужчин.

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