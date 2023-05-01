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Профсоюзы Грузии отметили День трудящихся 1 мая – фото
Профсоюзы Грузии отметили День трудящихся 1 мая – фото
Представители и активисты профсоюзов Грузии провели 1 мая в Международный день солидарности трудящихся шествие в центре Тбилиси. Как проходила акция – смотрите... 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T22:48+0400
2023-05-01T22:48+0400
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Участники шествия прошли от площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания парламента страны. Затем у высшего законодательного органа состоялся митинг.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, профсоюзы, объединение профсоюзов грузии, объединенные профсоюзы грузии, акции протеста, акции, фото
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, профсоюзы, объединение профсоюзов грузии, объединенные профсоюзы грузии, акции протеста, акции, фото
Профсоюзы Грузии отметили День трудящихся 1 мая – фото 22:48 01.05.2023 (обновлено: 23:01 01.05.2023)
Представители и активисты профсоюзов Грузии провели 1 мая в Международный день солидарности трудящихся шествие в центре Тбилиси. Как проходила акция – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
Участники шествия прошли от площади Первой Республики по проспекту Руставели до здания парламента страны. Затем у высшего законодательного органа состоялся митинг.
© photo: Sputnik / Stringer
Представители профсоюзов Грузии собрались вначале на площади Республики.
Представители профсоюзов Грузии собрались вначале на площади Республики.
© photo: Sputnik / Stringer
Затем они провели шествие по проспекту Руставели.
Затем они провели шествие по проспекту Руставели.
© photo: Sputnik / Stringer
Профсоюзы Грузии каждый год 1 мая проводят акции в центре Тбилиси.
Профсоюзы Грузии каждый год 1 мая проводят акции в центре Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Хотя в стране 1 мая уже давно не является выходным днем, профсоюзы всегда отмечают эту дату.
Хотя в стране 1 мая уже давно не является выходным днем, профсоюзы всегда отмечают эту дату.
© photo: Sputnik / Stringer
В этот раз акция прошла даже шумнее, чем обычно. Шествие сопровождали не только барабанщики, но и курьеры служб доставки на мотороллерах.
В этот раз акция прошла даже шумнее, чем обычно. Шествие сопровождали не только барабанщики, но и курьеры служб доставки на мотороллерах.
© photo: Sputnik / Stringer
Тысячи людей приняли участие в акции.
Тысячи людей приняли участие в акции.
© photo: Sputnik / Stringer
Профсоюзы Грузии напомнили общественности о значении 1 мая и в целом о важности защиты трудовых прав людей.
Профсоюзы Грузии напомнили общественности о значении 1 мая и в целом о важности защиты трудовых прав людей.
© video: Sputnik / Stringer
Участники шествия также выдвинули целый ряд требований к правительству Грузии.
Участники шествия также выдвинули целый ряд требований к правительству Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Среди участников шествия были люди разных возрастов и профессий.
Среди участников шествия были люди разных возрастов и профессий.
© photo: Sputnik / Stringer
У здания парламента страны по окончании шествия состоялся митинг.
У здания парламента страны по окончании шествия состоялся митинг.
© video: Sputnik / Stringer
Акция профсоюзов Грузии прошла мирно и в спокойной обстановке.
Акция профсоюзов Грузии прошла мирно и в спокойной обстановке.
© video: Sputnik / Stringer
Среди требований профсоюзов к правительству Грузии были: установить достойную минимальную зарплату для всех рабочих и прогрессивное налогообложение для богатых, выдавать пособия по безработице, бороться с гендерным неравенством и устранить разницу в оплате труда женщин и мужчин.
Среди требований профсоюзов к правительству Грузии были: установить достойную минимальную зарплату для всех рабочих и прогрессивное налогообложение для богатых, выдавать пособия по безработице, бороться с гендерным неравенством и устранить разницу в оплате труда женщин и мужчин.