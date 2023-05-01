https://sputnik-georgia.ru/20230501/profsoyuzy-gruzii-potrebovali-zaschitit-prava-trudyaschikhsya---video-277241893.html

Профсоюзы Грузии потребовали защитить права трудящихся - видео

Профсоюзы Грузии потребовали защитить права трудящихся - видео

Профсоюзы Грузии в честь Международного дня солидарности трудящихся провели 1 мая шествие в центре Тбилиси. Участники акции прошли от площади Первой республики... 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T17:30+0400

2023-05-01T17:30+0400

2023-05-01T17:30+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

акции протеста

объединение профсоюзов грузии

профсоюзы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/01/277241703_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2fe7737aba52e32b0c46e5894a264381.jpg

Среди требований профсоюзов к правительству Грузии: установить достойную минимальную зарплату для всех рабочих и прогрессивное налогообложение для богатых, выдавать пособия по безработице, бороться с гендерным неравенством и устранить разницу в оплате труда женщин и мужчин.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, объединение профсоюзов грузии, профсоюзы, видео