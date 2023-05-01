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Профсоюзы Грузии потребовали защитить права трудящихся - видео
Профсоюзы Грузии потребовали защитить права трудящихся - видео
Профсоюзы Грузии в честь Международного дня солидарности трудящихся провели 1 мая шествие в центре Тбилиси. Участники акции прошли от площади Первой республики... 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T17:30+0400
2023-05-01T17:30+0400
2023-05-01T17:30+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
акции протеста
объединение профсоюзов грузии
профсоюзы
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Среди требований профсоюзов к правительству Грузии: установить достойную минимальную зарплату для всех рабочих и прогрессивное налогообложение для богатых, выдавать пособия по безработице, бороться с гендерным неравенством и устранить разницу в оплате труда женщин и мужчин.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, объединение профсоюзов грузии, профсоюзы, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, объединение профсоюзов грузии, профсоюзы, видео
Профсоюзы Грузии потребовали защитить права трудящихся - видео
Профсоюзы Грузии в честь Международного дня солидарности трудящихся провели 1 мая шествие в центре Тбилиси. Участники акции прошли от площади Первой республики к зданию парламента на проспекте Руставели.
Среди требований профсоюзов к правительству Грузии: установить достойную минимальную зарплату для всех рабочих и прогрессивное налогообложение для богатых, выдавать пособия по безработице, бороться с гендерным неравенством и устранить разницу в оплате труда женщин и мужчин.