https://sputnik-georgia.ru/20230501/radioaktivnoe-veschestvo---uran-pytalis-prodat-v-gruzii-za-2-mln-277213250.html

Уран за 2 млн долларов – в Грузии пресечена продажа радиоактивного вещества

Уран за 2 млн долларов – в Грузии пресечена продажа радиоактивного вещества

Изъятое в ходе обыска вещество содержит уран и относится к категории ядерных материалов 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T11:15+0400

2023-05-01T11:15+0400

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ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии задержали одного человека по факту попытки незаконной продажи радиоактивного вещества – урана, сообщили в пресс-службе ведомства.Задержанный пытался продать радиоактивный материал в Поти (Самегрело - Земо Сванети) за 2 миллиона долларов, в это время и произошло задержание.Согласно заключению радиологической экспертизы, вещество, изъятое в ходе обыска, содержит уран и относится к категории ядерных материалов. Расследование ведется по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Следствие ведет департамент контрразведки Службы государственной безопасности. Задержание произошло при сотрудничестве в Прокуратурой Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

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