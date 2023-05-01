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Уран за 2 млн долларов – в Грузии пресечена продажа радиоактивного вещества
Уран за 2 млн долларов – в Грузии пресечена продажа радиоактивного вещества
Изъятое в ходе обыска вещество содержит уран и относится к категории ядерных материалов 01.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-01T11:15+0400
2023-05-01T11:15+0400
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ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии задержали одного человека по факту попытки незаконной продажи радиоактивного вещества – урана, сообщили в пресс-службе ведомства.Задержанный пытался продать радиоактивный материал в Поти (Самегрело - Земо Сванети) за 2 миллиона долларов, в это время и произошло задержание.Согласно заключению радиологической экспертизы, вещество, изъятое в ходе обыска, содержит уран и относится к категории ядерных материалов. Расследование ведется по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. Следствие ведет департамент контрразведки Службы государственной безопасности. Задержание произошло при сотрудничестве в Прокуратурой Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
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происшествия, новости, грузия, поти
Уран за 2 млн долларов – в Грузии пресечена продажа радиоактивного вещества
11:15 01.05.2023 (обновлено: 11:38 01.05.2023)
Изъятое в ходе обыска вещество содержит уран и относится к категории ядерных материалов
ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии задержали одного человека по факту попытки незаконной продажи радиоактивного вещества – урана, сообщили в пресс-службе ведомства.
Задержанный пытался продать радиоактивный материал в Поти (Самегрело - Земо Сванети) за 2 миллиона долларов, в это время и произошло задержание.
Согласно заключению радиологической экспертизы, вещество, изъятое в ходе обыска, содержит уран и относится к категории ядерных материалов.
Расследование ведется по статье "Незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами". Преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Следствие ведет департамент контрразведки Службы государственной безопасности. Задержание произошло при сотрудничестве в Прокуратурой Грузии.